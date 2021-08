Anitta e Lary Bottino trocam farpas na internet e Nicole Bahls defende a cantora

11/08/2021 | 09:10



Quem acompanhou Anitta e Lary Bottino curtindo a Europa em 2020, no auge da pandemia do novo coronavírus, se surpreendeu na noite da última terça-feira, dia 10, ao se deparar com uma tropa de alfinetadas acalorada entre as duas, que não são mais amigas.

No Instagram Stories, Lary palpitou sobre as novas amizades da cantora, aproveitando para alfinetar que Anitta está sempre renovando seu círculo íntimo e não tem amigos de forma duradoura.

O que acha da nova amizade da Anitta com Lucas Guedes e Rafa Uccman?, questionou um internauta.

Acho que eles tem que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova, disse a influenciadora digital.

A resposta foi reproduzida por alguns perfis no Instagram e Anitta rebateu:

Exatamente meu jeitinho. Dou a mão, o braço, a casa, as asas pra pessoa voar... se a pessoa é compatível com o tipo caráter que eu gosto de ter ao meu lado e nao muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida eu mantenho por perto como as dezenas de amigos famosos e anônimos que eu tenho há mais de 10 anos e nunca nos abandonamos.... caso contrário eu realmente nao tenho necessidade nenhuma mesmo de manter na minha vida só pro povo da Internet achar que eu sou a amiga de todo mundo. Gostou, ta gostado. Não gostou? é só nao se aproximar quando estiver precisando, escreveu.

Lary não ficou calada e retrucou a alfinetada:

Exatamente do seu jeitinho de ter por perto pessoas que fazem tudo por você, como eu fiz e não preciso citar 1% e se desfazer quando você bem entender como você faz com metade deles. Esses de dez anos não conheci. Nenhum deles esteve, por exemplo, quando você tava internada com trombose e só eu estive ali. Quando, por exemplo, engoli diversos reflexos da sua personalidade e do seu jeitinho e nunca deixei de estar ali. E, graças a Deus, não me aproximei precisando de nada, nunca precisei e continuo não precisando. Só gratidão.

Alguns amigos de Anitta não gostaram da explanação de Lary Bottino e logo trataram de rebatê-la:

Thiago Fortes, cabeleireiro e amigo de Anitta, escreveu:

Se tem uma pessoa que não ficou no hospital com a Anitta foi você né, Lary Bottino. Ainda veio na minha casa depois pedir desculpas pra ela na minha frente. Fale o que quiser mas fale verdades?

Gabily também ficou indignada:

Gente, mas jogar as coisas assim na cara? Até de hospital! O que você faz por um amigo tem que ser de coração! Nossa senhora?., escreveu.

Nicole Bahls também não gostou nadinha da declaração de Lary Bottino e mostrou que está ao lado de Anitta:

Sou amiga dela há anos, independente de estação ou cidade sempre nos falamos. Ela me dá conselhos, me ajuda ... isso pra mim se chama ingratidão. Entra dentro da casa das pessoas depois tem coragem de falar mal! Fazer julgamentos...Anitta sempre é a melhor amiga aquela que está junto nos melhores e piores momentos e ama a Rafa e Lucas, loucura!

Pra completar, Ariadna Arantes, que esteve na viagem pela Europa com Anitta e Lary, se meteu no bafafá e resolveu relembrar que também tretou com a influenciadora digital, por causa de uma pulseira.

Só toma no c** quem não tem caráter. Bom, vamos lembrar dessa treta da pulseira novamente? A pulseira era minha, ela pegou emprestada. Saiu de madrugada enquanto eu dormia e não falou nada. Usou na praia, piscina, para malhar, transar, pra tudo! Aí peço a pulseira, se faz de louca. Quando eu dou a louca, se faz de vítima. Aí a menina injustiçada, que pega, leva a pulseira de madrugada, vem dizer que é boazinha e que tomou no cu. Mona, tá sem engajamento? Reclama com o Instagram, mas para de ficar arrumando treta, que Anitta e nem eu lembramos da sua existência! Vai trabalhar p****a, disparou.

Lary não ficou calada e respondeu às acusações:

Que preguiça. Se não fosse por mim, essa aí ficava largada na Itália, deslocada!

Ariadna não parou por aí e disse ainda que a amizade de Lary com Anitta acabou também pelo fato da influenciadora roubar coisas da cantora e da mãe dela. Eita!