Uruguai reabre fronteiras para turistas brasileiros em novembro; Argentina pode ser a próxima

Redação

Do Rota de Férias



11/08/2021 | 09:08



A partir de 1º de novembro, turistas brasileiros e de outros países totalmente vacinados poderão entrar no Uruguai. A reabertura das fronteiras do país foi anunciada pelo presidente presidente uruguaio Luis Lacalle Pou.

Por enquanto, não foram divulgados detalhes a respeito de quais vacinas serão aceitas. Hoje, no Uruguai, são aplicadas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca.

O que Pou adiantou em seu comunicado é que, além de provar que estão 100% imunizados, os viajantes terão de apresentar um teste PCR-RT negativo de covid-19 para entrar no país. As regras completas devem ser anunciadas em breve.

O Uruguai conta, hoje, com 65% de seus cidadãos totalmente vacinados e 73% com ao menos a primeira dose. A informação é do jornal “El País”.

Uruguai reabre gradualmente a partir de setembro

Antes mesmo de novembro, um grupo restrito de brasileiros poderá entrar no Uruguai. A partir de 1º de setembro, qualquer cidadãos estrangeiros que tenha propriedade no país poderá atravessar a fronteira acompanhado da família.

Para quem se enquadra nesse caso, também será exigida a apresentação de teste negativo para covid-19 e certificado de vacinação completa.

Argentina pode ser a próxima

Em entrevista para a rádio “La Red” em 5 de agosto, a diretora nacional de imigração da Argentina, Florencia Carignano, afirmou que o país também cogita reabrir a fronteira para estrangeiros durante a primavera.

“Estamos pensando em permitir que estrangeiros com imunização completa voltem a fazer turismo na Argentina, da mesma forma que o Uruguai e, possivelmente, os EUA anunciarão em breve. Precisamos voltar a movimentar a indústria”, afirmou Florencia.

Como nenhuma data foi divulgada, porém, por enquanto a entrada no país segue suspensa para quem vem do Brasil, do Chile, da Índia e da Grã-Bretanha, entre outros destinos.

DICAS PARA VIAJAR PARA O URUGUAI

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como o Uruguai, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

Ao se preparar para uma viagem para o Uruguai, vale a pena também consultar ferramentas confiáveis que permitem comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade. Basta clicar nos links para conferir tudo isso nos parceiros do Rota de Férias.

Tão importante quanto saber a documentação e planejar tudo antes de sair de casa é contar com um seguro viagem. Assim, você evita contratempos e prejuízo financeiro. Outra boa dica é comprar um chip de viagem internacional para ter acesso à internet em qualquer lugar que você esteja no Uruguai.