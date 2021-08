Iguatemi: vendas em shoppings cresceram 5% em julho, ante igual mês de 2019

11/08/2021 | 08:32



A Iguatemi Empresa de Shopping Centers informou nesta quarta-feira, 11, dados prévios de vendas do mês de julho, quando registrou avanço de 5% em relação ao mesmo período de 2019. A empresa lembra que o resultado deve-se ao processo de vacinação contra a covid-19 em ritmo acelerado e a melhora nos indicadores da pandemia, que possibilitaram novos alívios nas restrições de horário e fluxo.

"Desde o início da pandemia, destacamos o bom desempenho dos segmentos de luxo em geral, incluindo joalherias, moda internacional, artigos de couro entre outros. Porém, nos últimos meses, temos visto essa melhora de forma mais ampla, incluindo o crescimento expressivo de categorias como: moda geral (feminina, masculina, íntima e esportiva), mercados, móveis e decoração, calçados em geral, artigos esportivos e brinquedos", afirma em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa diz que segue otimista que essa tendência de crescimento continue nos próximos meses. Atualmente, todos os shoppings da companhia operam em 100% do horário permitido, e restrições de fluxo foram aliviadas para no geral 80%, com alguns shoppings entre 50% e 70%.