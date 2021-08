O jogo democrático

Do Diário do Grande ABC



Ato contínuo à votação que rejeitou as contas de seu governo no exercício de 2017, o ex-prefeito de Mauá Atila Jacomussi soltou o verbo contra os vereadores da cidade que governou até o ano passado. Disse que a Câmara se especializou em dar golpe e que mais um sopapo teria sido desferido na democracia e no povo mauaense, numa clara referência a 2019, quando, na mesma casa, ele foi cassado. Naquela ocasião, Atila havia sido preso duas vezes e, graças a medidas judiciais, conseguiu terminar o seu mandato.



O ex-chefe do Executivo, tal qual maus torcedores de futebol, comportou-se como comentarista de resultados. Quando pôde fazer alguma coisa em sua defesa, se omitiu. Nem ele nem seus advogados compareceram ao Parlamento para tentar convencer os vereadores de que as contas estavam corretas. Em seu favor falou apenas Admir Jacomussi, pai do ex-prefeito. E, a julgar pelo placar de 15 votos a cinco pela rejeição (com duas abstenções e uma falta), não foi a melhor estratégia.



Atila queixou-se do que chamou de falta de gratidão e de ética. Ele lembrou que 19 dos 23 ocupantes de cadeiras na atual legislatura estiveram na sua base de apoio nos últimos anos e que, se compuseram o time, deveriam saber do esforço que ele teria feito para conduzir os rumos do município.



Atila, que é experiente neste universo, deveria saber que o jogo da política possui regras explícitas e implícitas e que a opinião ou lealdade de seus pares comporta-se como as nuvens, que mudam de direção ao sabor do vento.



Falar em traição, mágoa ou qualquer outra expressão semelhante também faz parte da estratégia. É necessário construir uma narrativa que externe o descontentamento, mas que não seja tão visceral a ponto de impedir uma futura reaproximação, pois ninguém sabe como será o dia de amanhã. E no ambiente político o inimigo de hoje pode se transformar em aliado e até em melhor amigo amanhã. Tudo depende da conveniência e dos interesses envolvidos.



Alguém tem dúvida?