Thiago consolida pauta feminina

Raphael Rocha



11/08/2021 | 00:01



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que tem domicílio eleitoral em São Caetano, utiliza a segunda parte de seu mandato para defender a causa feminina. Brigou pela instalação de uma DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) em São Caetano, protocolou projeto de lei para consolidar as legislações existentes no Estado em defesa da mulher e, agora, foi indicado como integrante efetivo da CPI de Ações e Omissões no Combate à Violência contra Mulher, recentemente aprovada pela Assembleia Legislativa. “Fico extremamente feliz com essa missão, mas principalmente pelo motivo da minha escolha, que é toda luta que tenho tido pela defesa das mulheres que moram em São Paulo. É dever de cada cidadão trabalhar pelo combate da violência doméstica, um mal que assola milhares de brasileiras. Tenho a convicção de que a CPI fomentará um importante debate na busca de novas ferramentas para o enfrentamento dessa questão.”

BASTIDORES

Diferenças

O poder de aglutinação política, ou a falta dele, do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), mais uma vez ficou evidente. Na semana passada, como mostrou este Diário, Morando recebeu o governador João Doria (PSDB) em evento em São Bernardo. Somente Claudinho da Geladeira (PSDB) entre os prefeitos da região compareceu. Ontem, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) esteve em Diadema, para anunciar a Rede Lucy Montoro e o Bom Prato no município. Quatro prefeitos do Grande ABC prestigiaram – Paulo Serra (PSDB), de Santo André, Clóvis Volpi (PL), de Ribeirão Pires, além do anfitrião José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, e do próprio Morando. Ou seja, em uma atividade na cidade governada por um petista, rival do tucanato paulista, as autoridades comparecem com mais afinco do que em ações realizadas por Morando.

Nova presidente – 1

Andreia do MTST, recém-eleita presidente do Psol de Santo André, traça planos otimistas para o futuro do partido na cidade. Ela foi alçada à condição de mandatária da sigla após vencer a eleição interna realizada domingo, com 85% dos votos.

Nova presidente – 2

“Como o companheiro Guilherme Boulos demonstrou nas eleições para a prefeitura de São Paulo, é possível sim construir um projeto de cidade voltado para o povo que mais precisa. É possível sim fazer uma política que dê esperanças, que mova as pessoas e as engaje num processo de mudança da cidade. No próximo período estarei dedicada na construção de um Psol cada vez mais popular, democrático e de todas as lutas, abrindo caminhos para uma Santo André que cuide do seu povo”, comentou Andreia, hoje primeira suplente de vereador em Santo André e mãe de cinco filhos.

Segurança – 1

O tema segurança pautou a sessão de ontem na Câmara de Santo André. Sobraram reclamações dos parlamentares sobre constantes assaltos nos mais variados bairros da cidade. Houve sugestão de ofício enviado ao governador João Doria (PSDB) com cobranças acerca do reforço do efetivo para o município.

Segurança – 2

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), policial militar por duas décadas, ressaltou que a PM tem feito seu trabalho, mas ele salientou a necessidade de revisão do Código Penal, além de adoções de medidas junto à sociedade, como os projetos que ele sugeriu na Câmara – meu vizinho solidário, lei antipancadão, implementação do Tempestade (veículo que combate em bailes funk com jato d’água) e a lei escola protegida, que possibilida posse de arma de choque a funcionários de colégios.

Vai e volta

O comandante da GCM (Guarda Civil Municipal) de Rio Grande da Serra, Fabrício Tortelli, ficará ausente da corporação por dois meses. Concursado pela Prefeitura de Mauá, ele retorna ao município para cumprir estágio probatório. O subcomandante Cláudio ficará à frente da GCM rio-grandense até o retorno de Tortelli.