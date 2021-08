Com a palavra, a advocacia

Do Diário do Grande ABC



Neste 11 de agosto celebramos o Dia do Advogado. Trata-se, sem dúvida nenhuma, de data simbólica e que merece ser festejada por aqueles que, nos termos da nossa Constituição, são indispensáveis à administração da Justiça. Mas para além das festividades, essa data merece muita reflexão: afinal, qual a contribuição que a advocacia poderá dar ao nosso País nestes novos tempos, em especial após essa grave pandemia? Primeiramente, não se pode esquecer que o nosso papel fundamental é o de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito e os direitos humanos, sem preferências políticas nem partidárias. Em sociedade tão complexa como a brasileira, que possui diversas contradições e características socioeconômicas diferentes, o papel do advogado é produzir sociedade mais justa e fraterna. O advogado é a voz do cidadão contra as injustiças e pelos direitos, exercemos profissão instrumental e de meio. Somos o instrumento da pessoa física e jurídica para o cumprimento da ordem jurídica e somos o meio pelo qual a cidadania se vale para exigir seus direitos e se defender de abusos e arbitrariedades.



Não à toa, Sobral Pinto já dizia: ‘Advocacia não é profissão de covardes’. É preciso lutar e ter vício da defesa da liberdade nas veias. E nossa arma é a palavra. Sem ela não conseguiremos ser a voz dos injustiçados. Exercício da advocacia é sacerdócio, advogado é advogado a qualquer momento, em qualquer lugar, do dia ou da noite. Mas precisamos refletir sobre o exercício da atividade profissional nos tempos atuais, em especial com avanços tecnológicos. Pandemia modificou radicalmente a forma de exercermos nosso mister. Audiências, sessões de julgamento e reuniões on-line. Some-se a isso processo judicial eletrônico. Esse avanço tecnológico, sem dúvida, fez nossa profissão se reinventar.



Contudo, mudamos a forma, não o conteúdo. A nossa luta permanece e sempre permanecerá a mesma: a busca pela Justiça. A nossa arma continuará sendo a palavra, que nos dá credibilidade e força para lutarmos por sociedade mais justa. Fundamental, portanto, a nossa união para defendermos nossas prerrogativas profissionais. Aqueles que tão bem lutam por direitos alheios não podem autorizar, nem um único milímetro, o retrocesso dos seus próprios direitos e garantias. O momento não permite que vaidades pessoais se sobreponham a esse espírito de unidade e luta. Parabéns a nós, advogadas e advogados, que decidimos enfrentar e defender o que nosso coração determina, independentemente dos obstáculos e afrontas que o dia a dia da nossa atuação nos impõe. Não sei se escolhemos a advocacia ou se foi ela quem nos escolheu, mas o que tenho certeza é que a sociedade pode contar conosco por dias melhores.



Leonardo Dominqueli Pereira é advogado e vice-presidente da 38ª Subsecção Santo André da Ordem dos Advogados do Brasil.



PALAVRA DO LEITOR

Tanques na rua – 1

Sou bolsonarista de carteirinha, e defendo nosso presidente, que merece um pouco mais de apoio, mas tenho de confessar que fiquei constrangido ao ver tanques nas ruas de Brasília. Primeiro porque foi deprimente espetáculo de Bolsonaro, abandonado, atentando contra a democracia; e, segundo, pareciam sucatas, soltando fumaça, como carros velhos queimando óleo. Vergonha internacional. Só deixou mais evidente a nossa fraqueza belicosa.

Michel Rafael Antunes de Mello

Diadema



Tanques na rua – 2

Ouvi a entrevista esclarecedora do ex-ministro da Defesa Aldo Rebello sobre a exposição militar que estava em trânsito indo do Rio de Janeiro para Formosa, em Goiás. Isso acontece todos os anos, mas o fato ganhou tal dimensão que causou frenesi em alguns deputados e senadores que se aproveitaram para insuflar a guerra. Muitos brasileiros foram dormir esperando golpe. Que coisa mais ridícula. Além de ser fato curioso, a exposição coincidiu com a votação pelo voto impresso. Muitos políticos foram ao STF (Supremo Tribunal Federal) tentando impedir ato que sempre aconteceu no País. E, para piorar, o que poderia ser visita dos brasileiros para conhecer os equipamentos, virou oportunidade política para alguns aparecerem. Pobre Brasil, quanta ignorância.

Izabel Avallone

Capital



Com medo!

É injustificável a situação de Santo André! Temos duas doenças: a Covid-19 e a falta de segurança. Pagamos nossos impostos, temos direito mínimo de cidadãos, mas nossas famílias estão sem segurança, inseguras. Em plena Rua Xavier de Toledo, no Centro, duas pessoas foram atingidas a poucos metros do 1º DP. Nosso prefeito tem que fazer live sobre essas duas doenças, porque estamos inseguros e com medo. Chega! Tem que tomar as devidas providências.

Reginaldo Amaral

Santo André



Quase R$ 1 milhão

Bolsonaro construiu microponte, de 18 metros, no Amazonas que custou R$ 255 mil. Para viajar até lá, com toda sua comitiva, foram mais R$ 711 mil. Viva o desperdício de dinheiro!

Juvenal Avelino Suzélido

Jundiaí ( SP)



Dia do Advogado

Pode parecer número pequeno para população de 211 milhões de habitantes como o Brasil. Mas hoje são registrados na Ordem dos Advogados do Brasil cerca de 1,22 milhão de profissionais do direito com OAB. O número de advogadas é maior que o de advogados. As advogadas giram em torno de 610.369, e advogados, 610.207. O problema que se verifica com esse número enorme no Brasil é o tamanho do território, embora grande parcela prefira se estabelecer nas regiões Sudeste e Sul do País, em detrimento de áreas como o Norte e Nordeste. O Conselho Nacional de Justiça divulgou em 2017 que existiam cerca de 80 milhões de processos tramitando no Judiciário brasileiro, 94% estão concentrados no primeiro grau. Se, no passado, ter formação em direito era status profissional e de vida, hoje é possível encontrar muitos desesperados dirigindo carros por aplicativo. Não que esta profissão seja desmerecedora. Que neste 11 de agosto advogadas e advogados comemorem em alto estilo, com o devido distanciamento físico e preservando a vida!

Gregório José Lourenço Simão

Diadema