Supermercado investe R$ 10 mi em nova unidade na Vila Palmares

11/08/2021 | 07:07



Santo André vai ganhar mais um representante do segmento supermercadista, a Peg Pese Hortifrúti. A empresa, com mais de 50 anos de história, prevê investir R$ 10 milhões na nova unidade, que está sendo construída na Vila Palmares.

“Esta unidade do Peg Pese, que terá cerca de 3.000 m² de área construída, é mais um empreendimento de grande porte que a gente recebe em Santo André, e que não só vai fazer a economia da cidade e da região girar, como vai criar 300 vagas de emprego. Nesse momento de retomada da economia, com números da pandemia mais controlados, esse é um resultado importante”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB), em vistoria ao espaço.

“O setor supermercadista é um dos que mais cresceram durante a pandemia, já empregou mais de 30 mil novos colaboradores no Estado, e Santo André não está perdendo esta grande oportunidade de receber estes investimentos”, frisou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Ele acrescentou que já realizou contato com os gestores da rede para convidá-los a participar do programa Moeda Verde, que possibilita a troca de material reciclável por hortifrúti. “Também já colocamos a equipe de recursos humanos da empresa em contato com o CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda), que vai apoiá-los na captação dessas novas vagas.”