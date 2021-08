Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



11/08/2021 | 00:01



O número de mortes em razão da Covid caiu praticamente pela metade nos últimos 14 dias no Grande ABC. De acordo com informações dos boletins epidemiológicos enviados pelas prefeituras, foram 192 óbitos confirmados entre 28 de junho e ontem, contra 345 nos 14 dias imediatamente anteriores, ou seja, redução de 44,3%.

Outro indicador de que a pandemia desacelerou de vez no Grande ABC é o número de perdas registradas na última semana epidemiológica, entre 1º e 7 de agosto, quando 77 pessoas perderam a vida para o coronavírus. O número foi o menor registrado em 2021 e inferior ao computado apenas no dia 23 de abril, quando foram reportadas 78 mortes, recorde da crise sanitária.

Ontem, as cidades informaram mais 14 óbitos, sendo cinco em São Bernardo, quatro em Diadema, três em São Caetano, um em Santo André e um em Mauá. Desde o início da pandemia, 9.776 pessoas morreram de Covid na região.

A média móvel de novos casos também apresenta queda, mas menos contundente. Entre 28 de junho e ontem, foram registrados 5.006 diagnósticos positivos de coronavírus, contra 5.914 nos 14 dias imediatamente anteriores, diferença de 15,3%.

Ontem, as prefeituras da região reportaram 580 novos casos, sendo 215 em São Bernardo, 178 em Santo André, 114 em Mauá, 50 em Diadema, 20 em São Caetano e três em Ribeirão Pires. No total, 241.115 moradores do Grande ABC já tiveram contato com o vírus, sendo que, destes, 224.020 já estão recuperados da enfermidade.

As sete cidades ministraram mais 36.998 doses da vacina ontem, sendo 26.780 referentes à primeira dose e 10.218, à segunda. Com isso, o total de moradores da região que iniciaram o esquema vacinal é de 62,5% (83,8% dos adultos), enquanto que a imunização completa contra a Covid já é realidade para 24,7% da população (33,2% dos adultos).





ESTADO

Os 645 municípios paulistas registraram ontem mais 468 mortes e 10.455 casos de coronavírus, com isso, o total desde o início da pandemia chegou a 4.129.720 diagnósticos positivos de Covid e 141.277 óbitos em razão da doença.

Entre o total de casos, 3.831.569 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas, sendo que 432.082 foram internadas e receberam alta hospitalar. Ontem havia 9.178 pacientes hospitalizados no Estado, sendo 4.772 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 4.406 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de emergência no Estado é de 45,8% e na Grande São Paulo é de 42,7%.

No Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, foram registrados mais 34.885 casos e 1.211 mortes por Covid entre segunda-feira e ontem. Com isso, o total de infectados chegou a 20.212.642 e o de óbitos, a 564.773. Entre os contaminados, 19.022.724 estão recuperados.