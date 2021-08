Com gol no fim, Guarani derrota Avaí e entra no G-4 da Série B

10/08/2021 | 21:13



O Guarani vai dormir no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O time campineiro derrotou o Avaí, em duelo direto na briga pelo acesso, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 17ª rodada. O gol de Allan Victor saiu aos 50 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Guarani chegou aos 29 pontos, agora dentro do G-4. O Avaí, por outro lado, ficou com 27, perdendo grande oportunidade de se aproximar dos líderes do torneio.

A chuva que caiu na cidade de Florianópolis deixou o campo pesado, dificultando a criação de ambas as equipes. O primeiro tempo foi pegado, de muita disputa das duas partes e poucas oportunidades. Nenhum time conseguiu sobressair e o empate acabou sendo o resultado mais justo.

O Guarani chegou apenas em uma tentativa de cabeça de Lucão do Break. A bola passou rente à trave do goleiro Glédson. O Avaí demorou para assustar e só foi fazer isso minutos antes do juiz apitar o fim do primeiro tempo. Na cobrança de escanteio de Vinícius Leite, Gabriel Mesquita evitou o gol em cima da linha.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente, mas as equipes começaram a arriscar mais de fora da área, tentando aproveitar o campo molhado para surpreender. Lucão do Break e Bruno Silva buscaram o gol pelo Guarani. O Avaí respondeu com Vinícius Leite. Mas o placar continuou em 0 a 0.

O Avaí foi crescendo no jogo, chegou a ameaçar, principalmente após as mudanças do técnico Claudinei Oliveira, mas as tentativas foram frustradas. O time catarinense não conseguiu fazer a infiltração e não estava com o pé calibrado o suficiente para conseguir tirar o zero do marcador. Do outro lado, o Guarani se segurou e foi fazer o gol da vitória apenas aos 50 minutos. Bidu cobrou lateral para dentro da área, Bruno Sávio ajeitou para trás e Allan Victor jogou para o fundo das redes, sem tempo do adversário esboçar qualquer tipo de reação.

Na próxima rodada, o Guarani visita o Goiás, na sexta-feira, às 19h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). No sábado, às 19h, o Avaí recebe o Náutico, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 x 1 GUARANI

AVAÍ - Glédson; Edilson, Rafael Pereira, Betão e Diego Renan (João Lucas); Wesley Soares (Jean Cléber), Lourenço, Valdívia (Romulo/Matheus Lucas) e Vinícius Leite (Gustavo Modesto); Getúlio e Copete. Técnico: Claudinei Oliveira.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Índio e Andrigo (Carlão); Bruno Sávio, Lucão do Break (Renanzinho) e Maxwell (Allan Victor). Técnico: Daniel Paulista.

GOL - Allan Victor, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lourenço, Matheus Lucas e Wesley Soares (Avaí); Bidu, Bruno Sávio, Carlão e Diogo Mateus.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).