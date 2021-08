Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



11/08/2021 | 00:01



A paixão pelo Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), é o que motiva há 15 edições a professora de física Amanda Moreira Tabarelli, 37 anos, a incentivar a participação de seus alunos no evento, sobretudo porque vê no projeto oportunidade de fomentar ainda mais a importância da pesquisa educacional.

Para auxiliar os estudantes no processo de escrita, que tem neste ano o tema A Ciência Como Luz na Escuridão, a docente gravou um vídeo de nove minutos com dicas de estudo e pesquisa, além de orientações de como os participantes podem fazer uma boa redação. O material está disponível no YouTube (https://youtu.be/p9tRkJOvx_Q). “Em todas as edições do Desafio de Redação sentei com os alunos na escola para debater e escrever sobre qualquer tema que fosse”, contou a docente, explicando que, neste ano, com a pandemia em alta, surgiu a ideia do vídeo.

Quem deu o pontapé inicial no projeto, porém, foi a educadora e amiga de Amanda, Simone Bertoldo, que incentivou a gravação e, depois, encaminhou o link para as escolas de Ribeirão Pires. “A Simone deu a ideia porque ela sabe que eu gosto demais do concurso literário do Diário, sou fã desse projeto desde que começou, porque tudo que incentiva a ciência, a pesquisa e a escrita é importante, e o Desafio de Redação tem tudo isso”, elogiou Amanda.

Embora a professora de física lecione atualmente na EE (Escola Estadual) Professora Ruth Neves Sant’Anna, em Ribeirão Pires, o link viralizou e foi se espalhando pelas redes educacionais privada e pública, extrapolando até mesmo o município, sendo usado pela Diretoria de Ensino de Mauá nas ATPCs (Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo) da área de linguagens.

Devido ao sucesso, Simone, que atualmente é coordenadora do Colégio Jean Piaget de Ribeirão Pires e da EE Professora Marlene Camargo Ribeiro, de Mauá, promoveu na segunda-feira uma live, que contou ainda com os professores Valmira Duarte, Ibsen Batista e Horácio Ferraz.

“Incentivar os alunos a participarem do Desafio é uma forma de mostrar também como a escola é importante na ciência. Quanto maior for o investimento na educação, maior será o incentivo à pesquisa”, finalizou Amanda.



AINDA EM TEMPO

As inscrições para o 15º Desafio de Redação são gratuitas e estão abertas até 22 de agosto no hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao.

O prêmio principal para alunos do 3º ano do ensino médio será uma bolsa de estudos na USCS, os demais participantes concorrem a notebooks, TVs e tablets, que serão ofertados aos autores das melhores redações. Os vencedores serão anunciados em programa da DGABC TV transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário em 29 de setembro.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).