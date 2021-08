Do Dgabc.com.br



A ativista Luisa Mell esteve ontem em Ribeirão Pires para apresentar ao município projeto educacional para crianças voltado à causa animal. A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização e estímulo à proteção e preservação ambiental por meio de ações lúdicas e abordagem pedagógica na rede municipal de ensino.

Neste ano, Luisa Mell lançou, pela editora Globinho, uma série de livros infantis, Se os Bichos Falassem, que conta histórias de uma personagem homônima que salva animais. Durante o encontro, a ativista apresentou o primeiro título desta série.<EM>

defensora animal foi recebida pelo prefeito da cidade, Clóvis Volpi (PL), além da secretária de Educação, Rosi Ribeiro de Marco, o vice-prefeito, Amigão D’Orto (PSB), além do presidente da Câmara Municipal, Guto Volpi (PL).

“Ribeirão Pires está avançando no trabalho de proteção aos animais, inclusive com a implantação de novos serviços ligados à Secretaria de Meio Ambiente. Recebemos com entusiasmo o projeto de Luisa Mell, que, além de seu instituto, sediado na cidade, está implantando um santuário na região. Agradecemos pelo trabalho e reforçamos nosso compromisso com essa causa”, disse Clóvis Volpi.