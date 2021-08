Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/08/2021 | 00:01



O vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), esteve ontem em Diadema para anunciar o início das atividades da unidade da Rede Lucy Montoro na cidade. Especializado em reabilitação de pessoas com deficiências físicas ou doenças incapacitantes, o equipamento é esperado há sete anos, após parceria firmada em 2014 entre a Prefeitura, então sob comando de Lauro Michels (PV), e o governo estadual. Agora, a previsão é que no fim de setembro os atendimentos comecem, sob responsabilidade da Fundação ABC, que vai receber R$ 630 mil ao mês, por cinco anos, pela prestação de serviço.

Garcia evitou apontar culpados pelo atraso na abertura do equipamento, que vai funcionar no segundo andar do Quarteirão da Saúde, na região central de Diadema. Em 2018, o ex-governador e candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB) chegou a participar de cerimônia de inauguração dos serviços, que nunca foram prestados. “É difícil falar no passado. Quando nós assumimos o governo, em 2019, tínhamos deficit orçamentário muito grande. Veio a pandemia e isso fez com que a prioridade no Estado fossem o cuidado e combate à Covid e agora, deixando a pandemia para trás com a vacinação, retomamos esses grandes investimentos”, declarou Garcia.

Segundo o vice-governador, o Estado está focando em preparar a saúde para o período pós-Covid, tanto com atendimentos de reabilitação de quem ficou com alguma sequela em decorrência da doença, quanto com consultas e cirurgias eletivas que acabaram deixando de ser feitas. “Todos os nossos hospitais regionais e também os equipamentos estaduais serão ampliados a partir do último trimestre deste ano, para poder atender à população, e o importante é que agora a Rede Lucy Montoro se transforma em realidade a partir do mês que vem em Diadema”, concluiu.

A Secretaria de Estado da Saúde está definindo o fluxo de atendimento da unidade, cujas vagas serão reguladas pela Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) e disponibilizadas não apenas para os moradores de Diadema, mas também de outras cidades do Grande ABC. “Queremos também recuperar o serviço de fisioterapia, que foi retirado do Quarteirão. Mas já está tudo bem definido, o espaço vai ser para a Lucy Montoro e tanto a nossa cidade quanto a região serão atendidas”, afirmou o prefeito de Diadema, Jose de Filippi Junior (PT). Na semana passada o governador João Doria (PSDB) anunciou uma outra unidade da Rede Lucy Montoro em São Bernardo, com início das operações em 2022.

O chefe do Executivo diademense destacou que o evento era a prova de que quando os governos estadual e municipal se unem, é possível encontrar soluções. “Foi agenda construída ao longo de dois meses. Tínhamos espaço de quase 2.000 metros quadrados, que precisava ser aberto e não podia mais ser símbolo de disputa política e de abandono”, pontuou. O petista reconheceu que a pandemia interrompeu série de investimentos, mas acredita que também tenha havido conflito entre o Palácio dos Bandeirantes e o governo municipal anterior. “Na segunda visita que fiz ao governador falei ‘vamos botar um fim nisso?’, e assim foi feito. As duas instituições têm que se somar”, finalizou.

Restaurante Bom Prato vai ser construído no bairro Eldorado

A Prefeitura de Diadema e o governo do Estado vão implementar, em parceria, uma unidade do restaurante Bom Prato no bairro Eldorado. Segundo o prefeito José de Filippi Junior (PT), três imóveis na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes estão sendo vistoriados pelos técnicos municipais e estaduais para a instalação do equipamento.

A expectativa é a de que a unidade do Bom Prato esteja em funcionamento no começo do ano que vem. Serão investidos R$ 2 milhões, sendo R$ 1 milhão pelo governo estadual e R$ 1 milhão pela administração municipal. O restaurante vai servir 1.200 refeições e 300 cafés da manhã, e deve funcionar no modelo com almoço e jantar.

“Além da unidade do Bom Prato em Mauá, anunciada semana passada, o (Grande) ABC contará com mais esse restaurante popular em Diadema. O governo estadual investe R$ 1 milhão no equipamento, garantindo alimentação de qualidade a preço acessível principalmente para a população mais vulnerável”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Célia Parnes. A região conta ainda com uma unidade do restaurante no Centro de Santo André e duas em São Bernardo, uma no Centro e outra no bairro Assunção.

A pasta também anunciou o pagamento do programa vale-gás para 3.908 famílias da cidade, que vão receber três parcelas de R$ 100 a cada dois meses. Lançado em junho, o benefício de transferência de renda visa responder às constantes altas de preço do botijão de gás de cozinha e garantir a proteção social de mais de 420 mil famílias em maior vulnerabilidade nos 645 municípios paulistas, impactando mais de 2 milhões de pessoas. O programa é voltado a famílias cadastradas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e com renda per capita de até R$ 178. No Grande ABC, 19.344 famílias estão sendo beneficiadas.

O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) destacou que este é o momento em que mais se precisa de políticas de proteção social, uma vez que a pandemia acentuou as desigualdades no Brasil. “O vale-gás, que vai atender mais de 19 mil famílias na região; o São Paulo Acolhe, que atende as pessoas que perderam entes queridos para a pandemia”, citou, entre as iniciativas. “A proteção social ao lado da saúde são prioridades em São Paulo. A gente está aqui hoje, fazendo esses anúncios, mas já nos preparando e sabendo que temos muitos desafios pela frente”, concluiu.