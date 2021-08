Obituário - 11 de agosto de 2021

Ademir Medici

11/08/2021



SANTO ANDRÉ

Ecilia Muniz, 100. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Henriqueta Beltreschi Russo, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Moretti, 88. Natural de Dobrada (São Paulo). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Leonora Camilo dos Santos Silva, 88. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Laura dos Santos, 87. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (Minas Gerais). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jovancir Aparício Venarusso, 77. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Jardim da Colina.

José Carlos Machado, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Rodrigues da Silva, 66. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Bernardo, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonilson Nunes, 62. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antonia de Lima, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dagmar de Souza, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Manicure. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Bernardino da Silva, 59. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no Jardim Magali, em Santo André. Segurança. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joseilza dos Santos Roseguine, 57. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Farid Mansour, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Engenheiro. Dia 7. Memorial Planalto.

Mary Alvarenga, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Luiz da Silva, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Motorista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto de Moraes, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juliana Arnemann Barbizan Santana, 27. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal de Ourinhos (São Paulo).



SÃO BERNARDO

Valdete Lima Santos, 94. Natural de Rosário do Catete (Sergipe). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Lígia Gabriel de Souza, 93. Natural de Coroados (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Izaltina Machado Pelatuim, 86. Natural de Ribeirão Bonito (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Neli Ribeiro Quintino, 86. Natural de São João do Piauí (Piauí). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Valdomira Severina, 85. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Shiro Fujimori, 84. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Wilma Martins da Fonseca, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Planalto.

Rioiti Osecu, 83. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Arnaldo Luiz Custódio, 81. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maria Helena da Silva, 77. Natural de Londrina (Paraná). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Antonia Francisca de Andrade Santos, 77. Natura de Poção de Pedras (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Edna Silva da Costa, 75. Natural de Entre Folhas (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Arnaldo Castanharo, 74. Natural do Distrito de Paraíso, em São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Eurico Anjos Rocha, 74. Natural de Ituaçu (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Marco Antonio Alves da Costa, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Celso Hernandes Arrais, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Porto do Sol, em Mairinque (São Paulo). Dia 7, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Edileuza Silva Guimarães, 72. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Edmar Madsen, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

José Valmir Antonio, 65. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Arnaldo Pereira Soares, 65. Natural de Saloá (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Donizette Alves da Silva, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Élcio Rodrigues do Nascimento, 61. Natural de Santana do Jacareí (Minas Gerais). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Carlos Antoniaci, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Bernardo. Dias 7. Cemitério das Lágrimas.

Rosa Valli, 91. Natural de Capivari (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Ramiro Paulo da Silva, 86. Natural de Ibateguara (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Takemitsu Saiki, 78. Natural de Onda Verde (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Vale da Paz.

Maria Teodoro da Silva, 77. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Cipriano José Ferreira, 71. Natural de São Luís (Maranhão). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Rita Miranda de Souza, 61. Natural de Maracás (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Euclides Jesus Zanini, 80. Natural de Iacri (São Paulo). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Edna Soares de Andrade, 43. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.