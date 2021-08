Obituário - 10 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/08/2021 | 20:15



Regina Raquel Mosol

(Santiago, Chile, 11-10-1949 – São Bernardo, 29-7-2021)



A chilena Regina Mosol era casada com um russo, cujo pai é ucraniano. Sua tia é casada com um italiano. A irmã mais velha é casada com um iugoslavo. O cunhado, russo, é casado com uma brasileira filha de italiano com portuguesa. A melhor amiga de Regina, Vera Lucia Bega Navarro, é filha de espanhóis. No bairro em que Regina vivia, o Jardim das Garças, no limite de São Bernardo com Santo André, quase todos os caseiros vieram de Novo Oriente, cidadezinha do sertão do Ceará.

A família de Regina morou em Rudge Ramos. Era o início dos anos 80. Pescando no Rio Pequeno, seu marido conheceu o Jardim das Garças e adquiriu a chácara, em 1984, onde passaram a residir.

Este caso pode ser apontado como exemplo de como ocorre a formação étnica de uma São Bernardo ao mesmo tempo industrializada e com área de mananciais. A cidade nunca deixou de tecer uma intrincada rede de miscigenação, difícil de ser entendida e explicada. É possível dizer que o entendimento da identidade de São Bernardo deve ser buscado no século 19, quando da formação da Freguesia de São Bernardo, hoje o Grande ABC subdividido em sete cidades.

Regina era filha de Joaquim Salvador Basconan Frigoletti e Hortezia Refina Hernandes Ortega. Casada com Dvese Voldo Mosol. Parte aos 71 anos e está sepultada no Cemitério da Paulicéia.

SANTO ANDRÉ

Severino Cândido de Oliveira, 86. Natural de Carpina (Pernambuco). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Rodrigues de Oliveira, 84. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Rossetti Miatov, 84. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sionéia Belini Franco, 75. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina de Melo Garcia, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Amadeu Pereira Borges, 71. Natural de Pato Branco (Paraná). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Gildo Aparecido Cunha, 66. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Crematório Planalto.

Edna Maria Gomes, 58. Natural de Itaporã (Mato Grosso do Sul). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jander Brito Feliciano, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Vendedor. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Claudemir Berto Alves, 38. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Serralheiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

Thereza Harfman Muller, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Felisberto, 81. Natural de Santa Rosa do Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dalerci Maria Martin, 80. Natural de Jaci (São Paulo). Residia no Parque Residencial Oratório, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Mafalena Lapa, 76. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Henrique Rodrigues de Carvalho, 67. Natural de São João de Meriti (Rio de Janeiro). Residia no Centro de São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Décio Aparecido Ferreira, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Camila Roque da Silva, 96. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Sebastiana Ferreira de Lima, 79. Natural de Martins (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Maria Luiza, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Cipriano José Ferreira, 71. Natural de São Luís (Maranhão). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Sonia Regina Miranda dos Santos, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Crematório Cidade Jardim, em Rio Claro.

Luiz Carlos Silveira, 63. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Cleunice Augusta Monteiro, 57. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Maringa, em Mauá. Técnica de enfermagem. Dia 6, em Santo André. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).



RIO GRANDE DA SERRA

Áurea Maria de Paula, 91. Natural de Iúna (Espírito Santo). Residia no Recanto das Flores, em Rio Grande da Serra. Dia 6, em Diadema. Cemitério São Sebastião.