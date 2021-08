Santo André tem 98,8% de probabilidade de classificação

Dérek Bittencourt



10/08/2021 | 19:32



A vitória do Santo André sobre a Inter de Limeira por 2 a 1, sábado, no Estádio do Inamar, em Diadema, manteve o Ramalhão na segunda colocação do Grupo A-7 do Campeonato Brasileiro da Série D, com 17 pontos, e aproximou ainda mais a equipe do Grande ABC da classificação para a segunda fase do torneio. E, segundo o site estatístico Chance de Gol, aumentou para 98,8% sua probabilidade de avanço para o mata-mata.

Com cinco vitórias, dois empates e três derrotas até agora, o Santo André está apenas dois pontos abaixo da líder Portuguesa, que aparece com 99,9% de chance de classificação. Além disso, está dois à frente do Cianorte-PR, que tem 78,8% de probabilidade de avançar.

Na quarta colocação, ainda dentro do G-4 (grupo dos que passam à próxima etapa), aparece o Bangu-RJ, que tem 33,1%, curiosamente percentual inferior ao quinto colocado, Madureira-RJ, com 63,7% - os cálculos são feitos levando em consideração adversários e locais dos próximos jogos de cada time.

Ainda de acordo com o Chance de Gol, o time que alcançar 24 pontos no Grupo A-7 com certeza estará classificado para a segunda fase. Com 23, a porcentagem é de 99,9%. Já com 21, a probabilidade é de 99,5%.

O próximo compromisso do Santo André pela Série D nacional será o lanterna São Bento, sábado, em Sorocaba.