Livinho avalia primeiros dez dias de treino no São Caetano

Dérek Bittencourt



10/08/2021 | 19:16



Mais badalado reforço do São Caetano nos últimos tempos, o atacante Oliver, mais conhecido como MC Livinho, avaliou seus dez primeiros dias de treino no Azulão, nesta que será a primeira empreitada profissional de futebol do artista. Ele e os companheiros se preparam para a disputa da Copa Paulista, a partir de setembro.

"Quero me dedicar ainda mais para poder estar bem e à disposição do treinador. O São Caetano é uma grande equipe e sei da responsabilidade em vestir essa camisa, por isso quero dar o que eu tiver de melhor para o clube", declarou o jogador.

Depois de realizar jogo treino contra o União Mogi, na sexta-feira passada, o elenco segue treinando normalmente sob comando do técnico Max Sandro. Nesta terça-feira (10), por exemplo, foram trabalhados passe e movimentação. Já nos próximos dias, o grupo deverá realizar outros amistosos visando a Copa Paulista.