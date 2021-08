São Bernardo FC empresta goleiro Gabriel Gasparotto ao Novorizontino

Dérek Bittencourt



10/08/2021 | 18:02



De olho na Copa Paulista, o São Bernardo FC segue movimentando o mercado do futebol paulista e nas últimas horas teve uma chegada e uma breve despedida. Isso porque acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Helder, 31 anos, junto ao Água Santa, e emprestou o goleiro Gabriel Gasparotto para o Novorizontino.

A chegada do defensor é justamente para o setor que mais sofreu baixas no Tigre após a conquista do título da Série A-2 do Campeonato Paulista. Somente Leandro Amaro seguiu no elenco, enquanto Feliphe Gabriel foi contratado junto ao Capivariano. Agora, o técnico Ricardo Catalá tem pelo menos essas três peças à disposição.

Já Gabriel Gasparotto, peça fundamental na campanha que devolveu o Tigre à Série A-1 e conquistou o bicampeonato da A-2, será cedido ao Novorizontino, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, o experiente Oliveira, 39 anos, contratado depois de defender o Água Santa, deverá ser o titular do time. Entretanto, Gasparotto regressará para participar da elite estadual em 2022.

Quem pediu rescisão contratual e se despediu de vez foi o atacante Thailor, 21 anos. Ele havia sido promovido da equipe sub-20 e participou de sete jogos da campanha do Tigre na A-2 deste ano.