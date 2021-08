Braskem atualiza metas de sustentabilidade para as novas demandas globais

(Publieditorial)



10/08/2021 | 17:55



Comprometida com a sustentabilidade, a Braskem reforça a ampliação de seus esforços para a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I´m green™, a promoção da inclusão, equidade e diversidade e a neutralização das emissões de carbono

A Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 e com o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, assumiu novos compromissos com as pessoas e o planeta. Definidos como macro-objetivos, contemplam todas as dimensões do desenvolvimento sustentável e reforçam o alinhamento da empresa de melhorar a vida das pessoas e deixar um legado para as futuras gerações.

Para alcançar os objetivos, a estratégia da companhia considera iniciativas de redução, compensação e captura de carbono, assim como ampliação do portfólio I´m green™, que inclui os produtos com foco em economia circular, e o engajamento para que nos próximos 10 anos haja o descarte adequado de 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos.

Atuar com base em valores socioambientais faz parte de DNA da Braskem. Para isso, tem assumido compromissos e desenvolvido várias iniciativas. Exemplo: a cada seis anos, a empresa realiza a manutenção planejada, uma parada estratégica que visa instituir revisões e melhorias alinhadas às suas principais metas de sustentabilidade e os protocolos de segurança. Nos Polos Petroquímicos de Cubatão e Grande ABC, o procedimento realizado no primeiro semestre de 2021, contou com o planejamento de dois anos e investimento de R$ 430 milhões para implementação de 40 projetos com foco em segurança, o aumento da confiabilidade da operação e a otimização energética.

Entre os benefícios, está a implementação do Vesta, projeto de modernização do sistema elétrico da Q 3 CK ABC que resultará em maior eficiência na produção e melhoria em indicadores de sustentabilidade. Com esta modernização, a Braskem estima a redução do consumo de energia equivalente ao de uma cidade com um milhão de habitantes.

Com grande representatividade econômica e social na região das sete cidades, a empresa tem desenvolvido algumas iniciativas como os “Embaixadores do esporte”, o “Empreendedoras Braskem” e o “Programa de Educação Ambiental” que têm transformado a vida jovens e adultos da região.

Para uma ideia da importância, segundo último levantamento, realizado em 2019, dos 10 mil postos de trabalho contabilizados no Polo Petroquímico do ABC, a Braskem detinha 30%.





Polo Petroquímico no ABC:

- Impacta 60 mil pessoas na comunidade no raio de 2,5 km;

- É responsável por 60% do orçamento do município de Mauá e 30% de Santo André;

- Auxilia aproximadamente 3 mil pessoas com projetos sociais.

Conheça algumas iniciativas da Braskem, conectadas com os novos macro-objetivos:

Segurança e Saúde

Como forma de reforçar os cuidados com os colaboradores e com a comunidade no entorno e manutenção da confiabilidade, a Braskem tem investido em iniciativas e tecnologias de segurança e saúde. Além dos modernos equipamentos de proteção individual (EPI) e área para pronto-atendimento, a empresa possui sala de controle para acompanhamento dos processos operacionais e prevenção de possíveis situações de risco, ambulância, caminhão de atendimento à emergência, veículo de apoio aparelhado para prestação de atendimento interno e externo, junto ao Plano de Auxílio Mútuo (PAM), que envolve corpo de bombeiros, SAMU e Defesa Civil em atuação integrada para garantir a segurança no Polo Petroquímico do Grande ABC

As equipes, por sua vez, contam com técnicos de segurança, profissionais para inspeção de maquinários e brigadistas – no caso destes, divididos em categorias operacional, estratégica e de apoio. Todas as ações são reflexo do compromisso de atingir índice zero de acidentes.

Eficiência Ecológica Operacional

A Braskem revela o comprometimento em fazer o uso cada vez mais eficiente dos recursos energéticos. Os próximos objetivos são aumentar a reutilização da água em 30% até 2025, em 50%, em 2030, e reduzir o consumo energético. Cerca de 74% da energia elétrica comprada são oriundas de fontes renováveis.

Neste caso, o Projeto Vesta é novamente um exemplo. A realização é uma parceria com a Siemens Energy para modernização do sistema elétrico que atende ao cracker, a principal unidade industrial do Polo Petroquímico, por meio da troca das turbinas à vapor por motores elétricos de alto rendimento, alimentados por gás residual dos processos petroquímicos, visando proporcionar uma economia de 11,4% no consumo de água e 6,3% de emissões de CO 2 .

Eliminação de Resíduos Plásticos

Importante fornecedor de matéria-prima para as indústrias dos setores de embalagens, brinquedos, material hospitalar esterilizável e autopeças, entre outros, a Braskem pretende diminuir a quantidade de resíduos plásticos, com objetivo de atingir 1 milhão de toneladas de resinas termoplásticas e produtos químicos com materiais reciclados até 2030, ampliando o portfólio de produtos I´m green™. No ABC, além da operação, projetos sociais como o Programa de Educação Ambiental têm levado conhecimento a jovens e crianças para práticas mais sustentáveis.

Mudanças Climáticas

Como forma de combater as mudanças climáticas, a empresa tem como meta reduzir a emissão direta e indireta de gases de efeito estufa em 15% nos próximos 10 anos e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Para isso, além da modernização das suas plantas, realiza o constante monitoramento dos processos em relação aos padrões ambientais e de segurança.

Responsabilidade Social e Direitos Humanos

O estímulo e desenvolvimento de iniciativas de Responsabilidade Social de Direitos Humanos têm sido um dos pilares da Braskem. Por meio de planos de ação visando práticas socioambientais, a empresa tem desenvolvido projetos sociais que beneficiam as comunidades locais, estimulam o engajamento das pessoas, a economia e a sustentabilidade, a equidade e a conscientização. Os sete municípios do Grande ABC podem contar com algumas dessas ações projetadas e apoiadas pela empresa como: o projeto cultural Locomotiva, o Qualidade de vida (em parceria com o SESI) e a Gincana do Voluntariado.

Novas Soluções: pesquisa e inovação

Por meio de estudos, pesquisas e apoio ao trabalho de startups, a Braskem tem procurado estreitar o relacionamento com empreendedores e clientes ao longo dos anos, acelerando soluções inovadoras e sustentáveis para a sociedade. Desde 2014, a empresa integra a Rede Empresarial Brasileira de Avaliação do Ciclo de Vida, em 2019 se tornou membro da Life Cycle Initiative (UNEP/SETAC). Até 2030, o objetivo é, por meio de projetos de Informação e tecnologia, possibilitar um impacto no índice de sustentabilidade superior a 90%.

