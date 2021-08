Cavalgadas, kitesurf… Veja hotéis com opções de atividades ao ar livre no Brasil

Redação

Em tempos de pandemia, viajar a locais que oferecem atividades ao ar livre é sempre uma boa pedida. A Associação Roteiros de Charme, que reúne algumas das melhores acomodações brasileiras, separou uma lista com hotéis perfeitos para quem ama atrações a céu aberto, como trilhas, cavalgadas, golfe, kitesurf e stand up paddle. Confira!

Hotéis com boas opções de atividades ao ar livre

Santo Antônio do Pinhal (SP) – Quinta dos Pinhais

Nesse acolhedor hotel, imerso na Serra da Mantiqueira, não faltam opções para relaxar, seja no Spa Mata Atlântica by L’Occitane, seja no deck panorâmico ou nos exclusivos chalés, vivendas e moradas. Para aproveitar os mais de 240 mil m2 de área verde e as vistas incríveis do local, hóspedes de todas as idades podem escolher entre diferentes atividades. As instalações da Quinta dos Pinhais incluem quadra de tênis, campo de futebol society, área de minigolfe e arco e flecha. Para os mais aventureiros, trilhas ecológicas pela reserva e passeios a cavalo estão sempre à disposição.

—

Tijucas do Sul (PR) – La Dolce Vita

Como o próprio nome já diz, a La Dolce Vita é um lugar para celebrar a vida. Localizado a 33 km de Curitiba, aos pés da Serra do Mar, o hotel é perfeito para aproveitar a natureza e seus benefícios. Caminhadas por trilhas ou pelo bosque e passeios de bicicleta estão entre as atividades ao ar livre mais procuradas. A hospedagem também oferece uma quadra poliesportiva, quadra para vôlei de praia e campo de futebol suíço. Quem gosta de estar perto das águas pode aproveitar o grande lago para velejar, andar de pedalinho ou fazer stand up paddle.

—

Jericoacoara (CE) – Vila Kalango

Para os apaixonados pelo oceano, a Vila Kalango é o lugar ideal. A pousada, fundada por windsurfistas, é a expressão do encontro entre a natureza, os esportes aquáticos e a charmosa Jericoacoara. Os proprietários descobriram Jeri bem antes dela se tornar famosa e trabalham para manter a essência original do lugar. Além de toda a preocupação com a sustentabilidade cultural e ambiental, eles trouxeram sua expertise para criar a Escola de Windsurf Ticowind e a Guardeira, que oferecem aulas e equipamentos para quem quer aprender ou já sabe velejar. Também estão disponíveis passeios de stand up paddle e caiaque. Se a ideia é se aventurar no kite surfe, o hóspede pode recorrer à escola Rancho do Kite, referência no esporte.

—

Teresópolis (RJ) – Hotel Rosa dos Ventos

Além das confortáveis instalações em estilo alpino europeu, o Hotel Rosa dos Ventos oferece ao hóspede uma diversidade de atividades para respirar ar puro e se manter ativo. Localizado em uma extensa área de Mata Atlântica preservada, o hotel reúne 10 km de trilhas internas, que chegam a 1.400 m de altitude e abrigam vistas deslumbrantes para a Serra dos Órgãos. Há também quadras de tênis, vôlei e futebol society, lago com caiaque e stand up paddle, piscina ao ar livre e cavalos disponíveis para passeios.

—

Ribeirão Grande (SP) – Paraíso Eco Lodge

A integração com a natureza é a grande proposta desse hotel-santuário, localizado em uma área de Mata Atlântica preservada de 17 milhões de m2, na Serra de Paranapiacaba. Além do convite irresistível para o descanso e relaxamento, o Paraíso Eco Lodge oferece uma série de atividades ao ar livre que não deixam ninguém parado por muito tempo. Nas trilhas pela floresta, é possível avistar diversas espécies da fauna e flora e ainda alcançar cachoeiras, grutas e cavernas. A equipe da acomodação também leva os ecoturistas para subir os picos da região e encontrar paisagens panorâmicas incríveis. Além disso, crianças e adultos podem se aventurar no arvorismo e na tirolesa, ou explorar os circuitos iniciante e avançado de bicicleta. Pesca esportiva, rapel, caiaque e boia cross também figuram entre as atrações ao ar livre.

—

Serra de São Bento (RN) – Pousada Villas da Serra

As paisagens únicas, cercadas de uma vegetação característica da Serra de São Bento, no interior do Rio Grande do Norte, convidam o hóspede a relaxar nos confortáveis chalés com varandas e explorar as áreas abertas. A Pousada Villas da Serra está cercada por mais de 25 km de trilhas para caminhadas, passeios de bicicleta, a cavalo ou de quadriciclo. Também é possível fazer trekking e explorar pinturas rupestres na região. Dentro do hotel, quem quer se exercitar ou se divertir, tem à disposição duas quadras de tênis de saibro e uma quadra de vôlei, além da piscina com vista panorâmica.

—

