Marcos Mion celebra contrato com a Globo em encontro com Boninho: - Se vocês soubessem há quantos anos eu rezo e sonho por isso...

10/08/2021 | 16:10



Marcos Mion mostrou toda a sua animação na manhã desta terça-feira, dia 10, em seus Stories do Instagram. O apresentador contou que estava prestes a fazer a sua primeira reunião como novo contratado da Rede Globo - e que iria encontrar ninguém mais, ninguém menos, do que Boninho!

- Eu vou pedir um crachazão. A primeira vez que eu vou entrar na Globo será na quinta-feira [dia 12 de agosto], que estou indo para gravar o programa da Tatá [Werneck, Lady Night]. Vai ser uma semana agitada. Ontem estávamos decidindo qual seria o primeiro programa que eu ia fazer. Eu vou gravar com a Tatá, mas só vai ao ar depois. E eu acredito que vai ser na sexta-feira. Vou confirmar com o Big Boss para poder falar para vocês. E eu aviso para vocês acompanharem este momento., declarou.

Mion, então, contou que não vê a hora de começar a gravar o seu programa. Como você viu o artista apresentará o Caldeirão enquanto Luciano Huck assume o Domingão, anteriormente comandado por Fausto Silva.

- Se vocês soubessem há quantos anos eu rezo e sonho por isso... 4 de setembro vai o meu primeiro Caldeirão no ar, e eu ainda não fiz uma reunião [risos]. Uma mega pressão, mas quem me conhece sabe que é assim que eu gosto de trabalhar. A pressão me traz criatividade.

Horas depois, Mion apareceu brindando com Boninho. Os dois, sorridentes, também dão um abraço apertado em frente às câmeras.

- Bem-vindo aqui, olha!, comemora o diretor da emissora.

E aí, você acha que Marcos Mion se dará bem na Globo? Tudo indica que sim, hein?