Programa de Luciano Huck já tem nome e primeira atração confirmada

10/08/2021 | 16:10



Como você viu, a vida de Luciano Huck dentro de Rede Globo está verdadeiramente bem agitada e promete ainda mais um turbilhão de emoções nos próximos meses.

Com a saída de Fausto Silva, já havia sido dito que o marido de Angélica ocuparia a faixa do horario do programa dominical em que Faustão se apresentava todas as semanas.

E agora, segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, a atração já tem um novo e teria a sua primeira convidada marcada também. Isso mesmo, de acordo com o colunista, o programa de Huck vai se chamar Domingão com Huck e receberá como primeira atração a cantora Alcione.

Se você pensa que o apresentador não está colocando a não na massa, você está bem enganado. Segundo Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Luciano Huck está trabalhando incansavelmente no seu novo programa que será lançado no dia 5 de setembro. Segundo a jornalista, Huck não tem um dia livre até o fim do ano!