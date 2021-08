Tierry termina namoro com Gabi Martins e motivo pode ter sido Gui Napolitano

10/08/2021 | 16:10



Depois de ter deixado os fãs preocupados ao apagar fotos com Gabi Martins das redes sociais, Tierry decidiu terminar o relacionamento com a ex-BBB. Os dois confirmaram a informação ao colunista Leo Dias, que afirma que eles tiveram uma briga na madrugada desta terça-feira, dia 10.

Ainda segundo o colunista, um dos motivos para o fim do namoro foi o convite para a cantora participar do reality show A Fazenda. Tierry teria apoiado Gabi, mas a possibilidade de Gui Napolitano, ex dela, estar no programa, fez com que o casal terminasse a relação.

- Ontem teve uma briga. Ele terminou. Até agora não sei o que vai ser da gente. Não estamos bem, revelou a ex-BBB ao colunista.

Já Tierry disse apenas:

- Nos desentendemos. Acontece.

Eita!

Procuradas, as assessorias de imprensa do artista ainda não se manifestaram sobre o término.