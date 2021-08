Google e YouTube aumentam segurança para crianças; veja o que muda

Da Redação

Do 33Giga



10/08/2021 | 15:48



O Google anunciou hoje (10) novos recursos de segurança em suas plataformas. A ideia é aumentar a proteção a usuários menores de 18 anos (crianças e adolescentes).

Dentre as novidades, que entrarão no ar nos próximos meses, está uma nova política na Busca do Google. Ela permite que qualquer pessoa com menos de 18 anos, seus pais ou responsáveis, solicite a remoção de suas imagens dos resultados de images.google.com. A mudança pode ajudar a dar aos jovens mais controle de sua presença digital.

Outro destaque da proteção a usuários menores é a desativação – sem a opção de ativá-lo – do Histórico de Localização de todas as pessoas com menos de 18 anos. Atualmente, o recurso é desativado por padrão em contas de menores de 13 anos.

No YouTube, haverá a ativação de lembretes para pausas e hora de dormir. Surge também mudança na opção de reprodução automática no YouTube Kids, que passará a ficar desligada por padrão no app.

Confira as principais atualizações em relação a proteção a usuários menores.

YouTube

Será possível definir a configuração padrão de envio para a mais privada possível nas contas de usuários de 13 a 17 anos. Os recursos de bem-estar digital terão mais destaque na plataforma. Serão fornecidas proteção e educação sobre conteúdo comercial.

Busca

A Busca do Google tem uma variedade de sistemas, ferramentas e políticas que são projetadas para ajudar as pessoas a descobrirem conteúdo na web, sem serem surpreendidos com conteúdo adulto pelo qual não tenham pesquisado.

Uma proteção a usuários menores é o SafeSearch, que ajuda a filtrar resultados explícitos quando ativado e que já é um padrão para todos os usuários conectados com menos de 13 anos que têm contas gerenciadas pelo Family Link.

Nos próximos meses, será ativado o SafeSearch para usuários com menos de 18 anos e tornar essa a configuração padrão para os adolescentes que criarem novas contas.

Assistente

A empresa trabalha para evitar que conteúdo adulto apareça durante a experiência de uma criança com o Google Assistente em dispositivos compartilhados. Nos próximos meses, serão apresentados novos padrões de proteção.

Um exemplo é a ativação da tecnologia SafeSearch no navegador da web em telas inteligentes.

Histórico de Localização

O Histórico de Localização é uma configuração da Conta do Google que ajuda a tornar produtos mais personalizados.

Além de ser uma configuração desativada por padrão para todas as contas, menores de 13 anos não têm a opção de ativá-la.

Em breve, a ideia é estender isso para usuários menores de 18 anos em todo o mundo, o que significa que o Histórico de Localização permanecerá desativado de modo definitivo a todas as contas desta faixa etária.

Play

O Google Play lança nova seção de proteção a usuários menores que permitirá aos pais saber quais aplicativos seguem políticas para famílias. Apps serão obrigados a divulgar mais detalhadamente como usam os dados que coletam, tornando mais fácil para os pais decidirem se o programa é adequado para seus filhos antes de baixá-lo.

Google Workspace for Education

Ficou mais fácil para administradores e gestores escolares personalizarem experiências para seus alunos de acordo com a idade deles (como restringir a atividade dos estudantes no YouTube).

Para tornar a navegação na web mais segura e aumentar a proteção a usuários menores, as instituições de ensino fundamental e médio terão, por padrão, a tecnologia SafeSearch habilitada. A mudança para o modo visitante e modo anônimo para navegação será desativada.