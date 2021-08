Anitta acaba vomitando dentro de um carro de aplicativo e faz questão de limpar

10/08/2021 | 15:10



Anitta compartilhou com seus fãs e seguidores mais uma noite pra lá de agitada nos Estados Unidos. Pois é, a cantora teve uma noite de bebedeira e, claro, sem querer acabou sujando o carro de um motorista de aplicativo de vômito.

E ela mostrou que é gente como a gente ao não ficar intimidade para limpar o veículo e nao aceitar a ideia de ver alguém tendo que limpar a sujeira que ela fez ao lado dos amigos.

Lucas Guedez que é um influenciador amigo da cantora contou toda a história em suas redes sociais e a poderosa deu muita risada ao lembrar do caso e pediu para o influenciador relatar o ocorrido para os fãs.

E ele revelou que Anitta até conseguiu vomitar do lado de fora do carro que estava em movimento, mas na hora que eles saíram aí sim perceberam que ela tinha sujado toda a lataria de fora do carro.

Quando ela me desce do carro, o carro tá cheio de vômito. Ela falou assim: eu vou limpar. Me dá papel! Não vou deixar o trabalhador limpar o meu vômito...

Que bom que deu tudo certo e ela mesma que fez o serviço de limpar o que acabou ocasionando, né!?

Polêmica...

Apesar de estar super alto astral com seus novos amigos nos Estados Unidos, Anitta deixou bem claro que não gostou de um comentário deixado por Lary Bottino, que participou do De Férias com o Ex Brasil, criticando as suas novas amizades.

E depois disso, Lary apareceu em suas redes sociais respondendo algumas perguntas de alguns fãs em sua caixinha de perguntas em que eles queriam saber o que ela achava da amizade de Anitta com Lucas Guedez e Rafa Uccman.

Acho que eles têm que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova.

A mensagem teria sido reproduzida por um Instagram de fofoca onde Anitta não se aguentou e acabou dando aquela alfinetada na ex-amiga.

Exatamente do meu jeitinho. Dou a mão, o braço, a casa, as asas para a pessoa voar... Se a pessoa for compatível com o tipo de caráter que eu gosto de ter ao meu lado e não muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida eu mantenho por perto como as dezenas de amigos famosos que eu tenho há mais de 1 anos e nunca nos abandonamos. Necessidade nenhuma mesmo de manter na minha vida só pro povo da internet achar que eu sou amiga de todo mundo. Gostou, tá gostado. Não gostou? É só não se aproximar quando estiver precisando

E Lary, caso você tenha acompanhado o De Férias com o Ex Brasil, sabe que a influenciadora não perde a oportunidade e nem tempo para entrar em uma briga, e logo respondeu ao comentário de Anitta.

Exatamente do seu jeitinho de ter por perto pessoas que fazem tudo por você, como eu fiz e não preciso citar 1% e se desfazer quando você bem entender como você faz com metade deles. Esses de 10 anos não conheci. Nenhum deles esteve, por exemplo, quando você tava internada com trombose e só eu estive ali. Quando, por exemplo, engoli diversos reflexos da sua personalidade e do seu jeitinho e nunca deixei de estar ali. E, graças a Deus, não me aproximei precisando de nada, nunca precisei e continuo não precisando. Só gratidão.

Eita, que babado!