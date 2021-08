Prefeito Clóvis Volpi debate proteção aos animais com Luisa Mell

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/08/2021 | 14:39



O prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (PL), recebeu nesta terça-feira (10), a ativista da causa animal Luisa Mell. Acompanhados da secretária de Educação, Rosi Ribeiro de Marco, a ativista apresentou ao município um projeto educacional para crianças voltado à causa animal. A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização e estímulo à proteção e preservação ambiental por meio de ações lúdicas e abordagem pedagógica na rede municipal de ensino.

“Ribeirão Pires está avançando no trabalho de proteção aos animais, inclusive com a implantação de novos serviços ligados à Secretaria de Meio Ambiente. Recebemos com entusiasmo o projeto de Luisa Mell, que, além de seu Instituto, sediado na cidade, está implantando um santuário na região. Agradecemos pelo trabalho e reforçamos nosso compromisso com essa causa”, disse o prefeito.

Neste ano, Luisa Mell lançou, pela Globinho, série de livros infantis, “Se os bichos falassem”, que conta histórias de uma personagem homônima que salva animais. Durante o encontro com o prefeito Volpi, a ativista apresentou o primeiro título desta série.

O vice-prefeito da cidade, Amigão D´orto (PSDB), e o presidente da Câmara Municipal, Guto Volpi (PL), participaram da reunião.