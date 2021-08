Pocah fala sobre relacionamento abusivo e chora ao relembrar o passado

10/08/2021 | 13:11



Pocah que esteve presente no Big Brother Brasil 21 deu uma entrevista para o Papo de Segunda, do GNT e se emocionou ao relembrar as agressões que sofreu do seu ex-companheiro no passado quando ainda estava grávida.

- Eu vivi muito anos com essa pessoa e eu comecei a namorar muito nova. Esse relacionamento, ele é completamente conturbado, era infernal pra mim e para quem estivesse ao meu redor. Minha família, meus amigos, era terrível e eu via o quanto era tóxico e as pessoas falavam o quanto. Eu tentava de todas as formas me livrar daquilo.

E ela comentou que não sofreu apenas agressões verbais e que tudo foi muito além disso.

- Havia agressões físicas, verbais e psicológicas, manipulação, meu temor a Deus. Sou uma pessoa que tenho uma ligação com Deus muito grande e essa pessoa usava a minha fé. Eu dizia: O que você fez comigo? Eu quase fiquei cedo do olho esquerdo. Era pesado. Em diversos momento fui agredida, queria ir embora e ele dizia que estava sendo usado pelo diabo e que aquilo era o testemunho da nossa vida e que agente iria contar isso como uma vitória.

A cantora ainda revelou que conseguiu perdoar algumas vezes tudo o que ela passou enquanto eles estavam juntos, mas tudo porque morria de medo das ameaças que recebia.

- Eu perdoei uma vez, perdoei duas vezes, três vezes e muito mais. Sabe por que? Porque eu tinha medo das ameaças que eu recebia. Tinha medo de morrer em diversos momentos em meio a essas brigas, achei que eu fosse morrer. A sensação que eu tinha é que eu já estava morrendo.

Depois do longo desabafo e de dar diversos detalhes sobre o antigo relacionamento durante o programa, Pocah acabou se emocionando e agradeceu muito pela oportunidade de falar sobre a sua experiência.

- Não tem como eu me isentar e deixar de usar isso pra salvar vidas assim como a minha vida foi salva. É muito difícil. Não tô aqui para fazer uma cena porque é algo muito real, que muitas mulheres sofrem demais. E isso que vocês tão fazendo aqui... Vocês são quatro homens e estão prestando atenção, buscando saber, entender. acho que estar aqui e falar, contar a minha experiência é muito importante. Mas isso que vocês estão dando abertura também é. Eu agradeço de verdade pelo interesse e por estarem nos ajudando a dar voz ao que realmente importa.

Não deve ser fácil ir relembrar cada vírgula do passado e ainda mais cheio de polêmicas e problemas desse jeito, não é mesmo!?