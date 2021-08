Funcionária da vacinação de Ribeirão Pires sofre agressão física

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/08/2021 | 12:16



Na manhã desta terça-feira (10), uma funcionária do Drive-Thru da Vacinação de Ribeirão Pires foi agredida fisicamente e moralmente por um homem que ficou ''transtornado'' após ter sua documentação solicitada para a imunização. Segundo informações da administração municipal, além de partir para as vias de fato, o sujeito disparou inúmeras palavras de baixo calão contra a profissional.

A Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) foram acionadas e o homem levado para o 1º DP da cidade, onde se encontra à disposição da Justiça.

NOTA DE REPÚDIO - ''A Prefeitura de Ribeirão Pires repudia veementemente a agressão sofrida nesta manhã pela funcionária publica de carreira, que estava em seu exercício de função no drive thru da vacinação em Ribeirão Pires. O cidadão em questão, ao ter solicitada a sua documentação, ficou transtornado e fez valer de sua força física, agredindo-a fisicamente e moralmente com palavras de baixo calão.

Práticas de intolerância, agressões injustificadas, discriminação ou ataques, sejam de qualquer natureza, não se sustentam num ambiente plural, ainda mais em um momento em que passamos pela maior crise sanitária da humanidade e deveríamos estar todos unidos contra a Pandemia do Coronavírus.

A prefeitura informa ainda que está prestando toda a assistência necessária à funcionária e todas as medidas cabíveis serão adotadas para fazer valer a Justiça'', detalham em nota.