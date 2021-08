Tierry causa preocupação nos fãs ao apagar fotos com Gabi Martins das redes sociais

10/08/2021 | 12:10



Os fãs de Tierry e Gabi Martins ficaram agitados na última segunda-feira, dia 9! Isso porque o cantor tirou do ar as fotos com a ex-BBB de seu perfil do Instagram.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, o casal teve uma briga e o cantor, no impulso, removeu as imagens com a namorada da rede social.

No entanto, ainda segundo a colunista, os dois já se resolveram e fizeram as pazes novamente. Ela ainda afirma que o casal está na casa de Tierry em Salvador, na Bahia, onde vai participar do programa Música Boa Ao Vivo junto com Ivete Sangalo.