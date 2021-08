CPI da OAS em São Bernardo convoca Marinho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/08/2021 | 11:40



A CPI da OAS aprovou a convocação do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), para interrogá-lo sobre a citação de seu nome por parte de outros depoentes da comissão na Câmara de São Bernardo. A oitava está agendada para sexta-feira (13), às 14h.

O pedido foi avaliado na manhã desta terça-feira (10). O Diário apurou que desde o fim de semana a possibilidade de chamamento de Marinho era cogitada, até por pressão do prefeito Orlando Morando (PSDB).

Conforme o relator da CPI, vereador Julinho Fuzari (DEM), o petista precisa esclarecer as acusações de que seu governo recebeu propina da OAS para construção de grandes obras na cidade, em especial o Piscinão do Paço.

“O Léo Pinheiro (ex-dono da OAS) disse que tratou diretamente com o Marinho e com o Lula (o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT) sobre o piscinão. Falou em pagamento de propina. O mesmo fez José Ricardo Breghirolli (ex-diretor da empreiteira), que falou em pagamento de caixa dois na casa dos R$ 20 milhões. São pontos que ele precisa falar”, considerou o democrata.

A bancada governista aproveitou a ausência da vereadora Ana Nice (PT) na reunião para passar o requerimento de convocação de Marinho sem contratempo. Ana Nice acompanhou protesto contra a desapropriação de famílias na Vila Sabesp, região do Areião.

OITIVAS

Antes da convocação de Marinho, a CPI ouviu Marcos Erani, da TCRE Engenharia, empresa que prestou consultoria para construção do piscinão. Ele relatou que não participou do processo de elaboração, contradizendo o funcionário público Brasil Rodrigues dos Santos, que havia garantido que a TCRE havia desenhado a concorrência.

“Esse depoimento vai no caminho oposto ao do Brasil e na direção do que disse Léo Pinheiro, que a OAS tinha feito o edital é dado para a Prefeitura tocar. Seria a raposa cuidando do galinheiro, porque a empresa que tocou a obra elaborou o edital que ela mesma confeccionou”, emendou Fuzari.

Na tarde desta terça-feira, quem presta depoimento é Tarcisio Secoli (PT), ex-secretário de Serviços Urbanos e de Coordenação Governamental na gestão Marinho.