Marido de Ana Hickmann desabafa sobre luta contra câncer e fala de brigas com a esposa: O tempo fecha

10/08/2021 | 10:11



Alexandre Correa relembrou o tratamento contra um câncer na região da garganta durante uma transmissão ao vivo feita no Instagram na noite da última segunda-feira, dia 9.

- Nem lembro como recebi a notícia, sei que tinha que ficar vivo. Me impuseram um tratamento muito agressivo, talvez um dos mais agressivos. Meu oncologista foi muito craque, pois falou assim: Vai ser dificílimo você acabar esse tratamento, de tão agressivo que ele é. Eu falei: É mesmo? Então agora que eu vou acabar essa porcaria, contou ele para o psicólogo Francesco Pellegatta.

O marido de Ana Hickmann ainda pontuou que a força para encarar o tratamento vinha da preocupação em cumprir sua missão de vida:

- Minha missão é cuidar da minha mulher, do meu filho, da minha família e dos meus colaboradores que vieram até aqui comigo, todos estão no mesmo cesto. Essa preocupação de ficar vivo para cuidar de todos foi o que, de fato, me deixou vivo.

E ainda relembrou momento de tensão quando foi para o hospital em fase difícil da doença:

- Antes de ir embora (para o hospital), sentei no sofá de casa, peguei na mão da minha cunhada e falei assim: Olha, se não voltar, você cuida do meu filho. Ela falou: Vai nessa, você vai voltar!

O empresário também falou sobre a vida a dois com Ana Hickmann. Alexandre contou que os dois não brigam na frente do filho, Alexandre Jr., mas que os dois acabam tendo discussões acaloradas:

- Inúmeras vezes em casa, mas jamais na frente do Alexandre, o tempo fecha. Se está errado é porrada na mesa. A gente fala: você está errado até chegar em um consenso comum para o bem, mas não é bem do Alexandre ou da Ana Lúcia, é para o bem do negócio. Se há alguma coisa de errado tem que ser dito na hora. Problema você não joga para debaixo do tapete, você não esconde ele ou joga o cobertor por cima. Não vou falar agora porque não é o momento, não existe isso