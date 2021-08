Atriz de Buffy, a Caça-Vampiros anuncia nascimento do segundo filho

10/08/2021 | 10:11



Eliza Dushku teve a felicidade de compartilhar com os fãs na noite do dia 9 de agosto que, aos 40 anos de idade, é oficialmente mamãe de dois! A

eterna estrela de Buffy, a Caça-Vampiros e de Teenagers - As Apimentadas publicou através das redes sociais uma série de cliques ostentando a barriguinha de grávida ao lado do esposo, Peter Palandjian, anunciando a chegada do pequeno Bodan Bodie:

Receber nosso lindo filho, Bodan, esta semana foi uma jornada em si. Gratidão e alegria! Esses meninos dão novos horizontes à vida. Bourne & Bodie: Irmãos Boston. Obrigada a todos que nos apoiam e nos amam!

Vale lembrar que o casal já possui um menino de um ano e meio de idade, Philip Bourne, que nasceu na cidade de Boston assim como o irmão.