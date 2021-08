Rodrigo Faro estreia game show 'Paredão dos Famosos', na Record TV

10/08/2021 | 09:03



A partir do dia 22 de agosto, Rodrigo Faro passa a comandar o quadro Paredão dos Famosos, na Record TV. A nova atração será exibida dentro do programa Hora do Faro, aos domingos. O game show é baseado em The Hollywood Squares, um formato clássico da televisão norte-americana.

A competição é dividida em duas fases: na primeira, duas famílias competem em três rodadas de jogo da velha. A que tiver melhor desempenho segue para a fase decisiva, na qual precisa enfrentar um painel de nove personalidades em uma rodada final da disputa.

Se ganhar, a família pode levar para casa um prêmio de até R$ 20 mil. Dos nove artistas no painel, três serão fixos na atração: Sérgio Mallandro, a apresentadora da Record TV Fabiola Gadelha e o humorista Tirullipa.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 15h15. A direção artística é de Cesar Barreto e a direção geral é de Rita Fonseca e Diego Oliveira.