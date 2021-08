Luan Santana revela encontro com Juliette e diz que sonha em ir à zona ruim

10/08/2021 | 08:10



Luan Santana revelou que já conhece Juliette pessoalmente! Após a ex-BBB negar o convite para participar de Morena, o cantor sertanejo contou, durante participação ao podcast No Flow, que já se encontrou com ela:

- A gente já se viu, já, pessoalmente! A gente vai fazer uma live. É de publicidade, ela vai apresentar. Ela é muito gente boa, declarou ele, abrindo um sorriso no canto do rosto ao ser questionado, na brincadeira, se gostaria de ficar com ela.

E explicou a decisão dela de não participar do clipe:

- Eu tinha chamado ela pra participar do clipe, mas ela estava com outros planos e projetos. Ela está explodidassa (sic). Muito gente boa, super talentosa.

O cantor ainda surpreendeu ao revelar que já frequentou estabelecimentos de prostituição e que ainda tem um sonho que gostaria de realizar:

- Já fui em algumas zonas maneiras e em zonas ruins! Meu sonho é ir numa muito ruim, só pra ficar olhando! Mas, na maioria das vezes, acontece de não quererem que eu pague (por eu ser o Luan Santana).