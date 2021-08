7 atrações em Dallas que não podem ficar de fora da viagem

Paulo Basso Jr.

10/08/2021



As atrações em Dallas, Texas, não são tão conhecidas entre os brasileiros, mas a cidade conta com boas opções de lazer tanto para quem faz uma conexão longa no Dallas/Fort Worth International Airport, que recebe voos diários do Brasil, quanto para os viajantes que optam passar mais tempo por lá.

A história da região está marcada, sobretudo, por um acontecimento trágico. Foi lá que, em 22 de novembro de 1963, o ex-presidente americano John F. Kennedy foi assassinado a tiros. O museu que conta em detalhes a história por trás do atentado é uma das principais atrações em Dallas, assim como o memorial dedicado à JFK.

John F. Kennedy Memorial Plaza | Paulo Basso Jr.

A cidade do Texas tem ainda uma série de espaços voltados à cultura e à gastronomia e um bairro repleto de baladas e bares para curtir à noite, o Deep Ellum. Veja mais detalhes sobre quando ir, onde ficar e o que fazer em Dallas.

Onde fica Dallas

Dallas é a terceira maior cidade do Texas, atrás apenas de Houston, a primeira, e San Antonio, a segunda. A capital do estado é Austin e fica a 325 km de lá. Com cerca de 1,3 milhão de habitantes, a cidade compõe uma região metropolitana enorme com vizinhas como Fort Worth e Arlington.

Giant Eyeball | Paulo Basso Jr.

Rica e conservadora, Dallas tem um centro financeiro moderno, repleto de espigões envidraçados. A região é tomada de escritórios de indústrias como a do petróleo e do algodão, que figuram entre as mais ativas economicamente no sul dos Estados Unidos.

Temperatura em Dallas

Pensa num lugar quente. No verão do Hemisfério Norte, que ocorre no meio do ano, faz muito calor em Dallas – assim como todo o Texas, os termômetros não raramente se aproximam de 40ºC. O clima seco acaba dificultando longas caminhadas, embora não faltem eventos na região durante o período.

No inverno, a temperatura cai bastante e gira em torno de 15º. Para aproveitar todas as atrações em Dallas com mais tranquilidade, o ideal é viajar na primavera e no outono, quando a temperatura está quente, mas ainda agradável para se divertir ao ar livre.

Dallas Arts District: em Dallas, quase sempre está calor | Paulo Basso Jr.

O que fazer em Dallas

O ideal é se hospedar na região central, sobretudo em torno do West End Historic District (veja opções de hotéis mais abaixo). Dali, dá para caminhar tranquilamente ou chegar com facilidade de carro às principais atrações em Dallas. Há, porém, alguns lugares mais afastados que valem a visita, como o estádio do Dallas Cowboys, em Arlington.

West End Historic District | Paulo Basso Jr.

Em Downtown, não faltam bons restaurantes, museus e praças para compor o roteiro. Em dois dias, pelo menos, dá para visitar tudo com calma. Mas se não tiver esse tempo, priorize a região da Dealey Plaza e o Sixth Floor Museum.

7 atrações em Dallas para colocar no roteiro

1 Praças e memorial do JFK

Paulo Basso Jr. Dealey Plaza

O ponto de partida para curtir as atrações em Dallas, Texas, é a Dealey Plaza. Foi no entorno dela que, em 1963, John F. Kennedy foi alvejado. Marcações em formato de “X” no asfalto da avenida que leva à praça apontam o local exato em que o ex-presidente americano tomou um tiro enquanto participava de uma carreata.

Marcada por fontes e flores, a Dealey Plaza fica em frente ao Old Red Museum of Dallas County History & Culture, museu que conta a história da cidade e ocupa um prédio de tijolos vermelhos que mais lembra um castelo. Ali funcionava o antigo fórum local.

John F. Kennedy Memorial Plaza | Paulo Basso Jr.

Na rua de trás, a apenas um quarteirão, chega-se a John F. Kennedy Memorial Plaza. Ali está um enorme monumento branco que remete a uma espécie de túmulo aberto, erguido em memória ao ex-presidente americano.

Retangular, a obra de paredes brancas é formadas por 72 colunas de concreto. Sem apoio visível, como se estivesse flutuando, guarda uma espécie de lápide preta no interior, com o nome de John F. Kennedy Memorial escrito em dourado. É possível entrar e fotografar a parte de dentro.

Pioneer Plaza | Paulo Basso Jr.

Caso tenha tempo, aproveite que está na área e dê uma esticada até a Pioneer Plaza. Ali, diversas estátuas de touros e a de um cavaleiro deixam claro que você está na terra dos cowboys.

2 Sixth Floor Museum

O Sixth Floor Museum é, talvez, a maior entre as atrações em Dallas. Ele ocupa o sexto andar do antigo edifício Texas School Book Depository, onde havia um depósito. Foi dali que, segundo autoridades americanas, Lee Harvey Oswald disparou o tiro de rifle que matou JFK.

Sixth Floor Museum | Paulo Basso Jr.

Controversa, a história é contata em detalhes no museu. Ao baixar um app, você pode ouvir a narração dos acontecimentos que levaram ao trágico dia 22 de novembro de 1963 na voz do jornalista Pierce Allman, um dos primeiros a entrar no prédio após Kennedy ter sido alvejado.

A mostra é bem completa e traz informações da vida política e pessoal do ex-presidente americano, o contexto histórico em que estava inserido e quem era Lee Harvey Oswald – que logo após o tiroteio foi capturado e assassinado, em cena transmitida ao vivo pela TV, por Jack Ruby, dono de boate que, supostamente, tinha envolvimento com a máfia.

A janela de onde teria saído o tiro fatal de JFK | Paulo Basso Jr.

Vídeos, fotos e objetos pessoais revelam toda a trajetória do atentado e das investigações. Não é permitido filmar lá dentro, mas dá para fotografar, inclusive, a janela de onde teriam partidos os disparos.

Faça reservas com antecedência no site oficial, pois o Sixth Floor Museum costuma lotar.

3 Reunion Tower

Quem chega à cidade e olha para o alto invariavelmente dá de cara com a Reunion Tower. A torre é uma das grandes atrações de Dallas e um dos maiores cartões-postais da região.

Skyline de Dallas, com destaque para a Reunion Tower| Paulo Basso Jr.

Comparada a outros mirantes de cidades grandes americanas, como Nova York e Chicago, a estrutura até que não é tão grande. Tem 171 metros de altura e uma estrutura que leva a três ambientes, todos eles situados no “The Orb”, a esfera que fica no topo da torre.

Parte do complexo do Hyatt Regency Hotel, a Reunion Tower conta com bar e restaurante. Há dois tipos de ingressos: um que permite entrada única, durante o dia, e outro que libera um acesso de dia e outro de noite, para ver a cidade iluminada (a própria The Orb se destaca com luzes de LED quando o sol se manda, a cada dia de uma cor).

Vista da Reunion Tower | Paulo Basso Jr.

Vá com tempo e sente-se em um dos bancos do Cloud Nine Café. Como a estrutura é giratória, você precisa de cerca de 40 minutos para ter uma vista de 360 graus de Dallas. Vale a pena, especialmente, quando se está de frente para o centro financeiro, onde é possível observar algumas das principais atrações da cidade do Texas.

Também dá para caminhar por um espaço externo, onde há telescópios e diversos pontos de observação. Se for passar mais tempo na cidade, considere jantar no restaurante da Reunion Tower para vivenciar uma experiência diferente.

4 Dallas Arts District

Dallas Arts District | Paulo Basso Jr.

Coladinho em Downtown está o Dallas Arts District, mais uma das atrações em Dallas. São cerca de 20 quarteirões com teatros, museus espaços de shows (inclusive ao ar livre), restaurantes descolados, bares moderninhos e muito mais.

Dallas Arts District | Paulo Basso Jr.

Para quem quer fazer uma imersão cultural, vale a pena conferir a lista de opções e agendar algumas visitas. Se tiver menos tempo, não deixe de ao menos fazer um tour por conta própria pelas ruas do bairro das artes, onde você encontrará monumentos, murais e esculturas de encher os olhos.

5 Dallas Farmers Market

Quando a fome apertar, corra para cá. O Dallas Farmers Market reúne uma série de bares e restaurantes, que ficam lotados, especialmente, aos fins de semana. No espaço fechado há tendas com especialidades gastronômicas diversas. Dá para comer desde pizza e hambúrguer até pratos cubanos e asiáticos.

Pizza no Farmers Market Dallas | Paulo Basso Jr.

Há também sorveteria, café, doceria e uma cervejaria no pedaço. Depois de passear por lá, dê um pulo no lado de fora do mercado, onde se concentram vendedores de produtos artesanais. Há desde comidas, como pães, mel, café, frutas, pimentas e marshmallow até roupas e bijuterias.

6 AT&T Stadium e Live Texas

Basta rodar cerca de 20 minutos de carro desde o centro de Dallas para chegar à AT&T Stadium, já na cidade de Arlington. Essa é a famosa casa do time de futebol americano Dallas Cowboys e um dos estádios mais tecnológicos do mundo.

AT&T Stadium | Paulo Basso Jr.

O grande barato, se não tiver jogos, é fazer um tour por lá, entrando em áreas como a sala de imprensa e os vestiários. Um dos destaques da arena é o telão, enorme e espetacular.

Dali, vale a pena atravessar à rua em direção ao campo de golfe coberto Globe Life Field. Isso porque, bem ao lado dele, está o Texas Life, uma área repleta de bares, cervejaria e lojas dedicadas ao esporte. O restaurante principal tem um telão gigantesco, e todas as mesas ficam voltadas para ele, inclusive as do mezanino.

Bar principal do Texas Live | Paulo Basso Jr.

O local serve bons hambúrgueres e deliciosas asinhas de frango. Só há um defeito: a cerveja é bem cara.

Texas Live | Paulo Basso Jr.

7 Deep Ellum

Parece clichê, mas é verdade. Todas as tribos se encontram, para valer, no Deep Ellum, local onde se concentram as principais atrações em Dallas para curtir à noite.

Deep Ellum | Paulo Basso Jr.

Reduto de músicos de jazz entre os anos de 1920 e 1950, o local conta com baladas, restaurantes, bares e cafés. Dá para curtir um pouco de tudo por lá, como shows de country e de rock, entrar em ambientes fechados ou curtir áreas com mesas comunitárias a céu aberto.

Entre um letreiro luminoso e outro que destaca orgulhosamente o nome Deep Ellum, anote os principais endereços da região.

Armmoury D.E. – Um dos melhores lugares para tomar drinques e cervejas em Dallas, Tem espaço interno e uma área a céu aberto que fica no fundo do mar.

Paulo Basso Jr. Armmoury D.E.

Adai’s Saloon – Este é o clube de country mais clássico da noite em Deep Ellum. Há sempre bandas por lá, e em geral é cobrada entrada (nos fins de semana, os preços giram em torno de US$ 20).

Paulo Basso Jr. Adai’s Saloon

Twilite Lounge – Para os fãs de rock, sobretudo de garagem, esta casa convida bandas locais aos fins de semana. Vale a pena conferir.

O que fazer nos arredores de Dallas

Para quem procura mais o que fazer em Dallas, uma boa dica é explorar os arredores da cidade. Em Fort Worth, por exemplo, está o Stockyards, uma área repleta de lojas, comércios e até uma Calçada da Fama dedicada aos cowboys. O local fica a cerca de 40 minutos de carro de Downtown Dallas.

A mesma distância, no sentido norte, leva a Plano, cidade que concentra diversos restaurantes famosos e também o Kiosk Brazil, mercado brasileiro que vende até pastel feito na hora – e é uma delícia.

Dali, é fácil chegar ao Allen Premium Outlets, outlet que reúne marcas queridinhas dos brasileiros em ponta de estoque. Tem Nike, Adidas, Michael Kors, Armani, Polo Ralph Lauren e muito mais.

Compras em Dallas

Por falar em compras, elas também figuram entre as atrações em Dallas. A região de Uptown, por exemplo, concentra diversas lojas de grifes. Outros shoppings que valem a visita são o Galleria Dallas e o NorthPark Center.

Onde comer em Dallas

Fora as delícias do Farmers Market (veja acima), há diversos outros lugares bons para comer em Dallas. Confira alguns deles:

Zåtar – Lebanese Tapas & Bar – Se você gosta de comida árabe, nem pense duas vezes. As entradas e pratos principais serviços aqui são de dar água na boca. Não vá embora sem provar o hummus, o baba ghannouj e a kafta com tahini. Fica no Deep Ellum.

Paulo Basso Jr. Kafta com tahini no Zatar

Twisted Root Burger Co. – Figurinha carimbada nos programas de gastronomia da TV americana, esta casa no Deep Ellum serve um dos melhores hambúrgueres de Dallas. O clima rústico deixa tudo ainda mais divertido.

Corrientes 348 Argentinian Steakhouse – Esta é a mesma casa que tem uma filial em São Paulo. Serve boas carnes com acompanhamentos que remetem aos das churrascarias brasileiras.

The Wooworth – Já pertinho do Dallas Arts District e de frente para uma famosa escultura chamada Giant Eyeball, esta casa tem cozinha premiada e serve ótimos drinques. O ambiente é moderninho e bem aconchegante.

The Empanada Cookhouse – Se a ideia é só fazer uma boquinha, passe nessa casa em West End Historic District. Especializada em empanadas, serve o salgado com vários recheios. Um dos preferidos é o de brisket.

Paulo Basso Jr. Empanadas de brisket e pulled pork

Frankie’s Downtown – Lanches e porções servidos em tábuas de madeira, ambiente rústico, TVs transmitindo esportes e cerveja gelada. Tudo isso faz do Frankie’s um dos melhores pubs de Dallas.

Taco Diner – A comida tex-mex é uma das atrações de Dallas. Esta casa em Uptown, um bairro sofisticado ao norte do centro, é uma boa opção para tirar isso à prova.

Café da manhã – Na região central, um dos lugares mais tradicionais para tomar café da manhã em Dallas é o Cindi’s NY Deli & Restaurant. Simples, serve o breakfast típico americano e fica bem pertinho da Dealey Plaza e da Reunion Tower. Para quem procura algo mais sofisticado, o Cru Food, em Uptown, serve um bom brunch aos domingos.

Onde ficar em Dallas

Hyatt Regency Dallas

Paulo Basso Jr. Hyatt Regency Dallas

Este hotel elegante fica no complexo da Reunion Tower, próximo às principais atrações em Dallas. Tem quartos amplos, muitos deles com belas vistas da região. Nem é preciso sair dele para chegar à base que leva ao topo da torre.

Hampton Inn & Suites Dallas Downtown

Para quem procura por preços mais em conta, esta pode ser uma boa opção. Fica em Downtown, o que facilita bastante o deslocamento pela região. Os quartos são simples, porém confortáveis.

Cambria Hotel Downtown Dallas

Mais uma boa opção próxima às principais atrações em Dallas. Fica no centro, tem quartos amplos e costuma ser bem avaliado pelos hóspedes.

