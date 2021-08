Em nome da reabilitação

Do Diário do Grande ABC



09/08/2021 | 23:59



Os diademenses esperam há sete anos pelo funcionamento da unidade da Rede Lucy Montoro na cidade. O equipamento é importante para a recuperação de pessoas com problemas de mobilidade. Hoje, com a vinda do vice-governador Rodrigo Garcia ao município, a expectativa é que os moradores saibam quando efetivamente vão poder utilizar os serviços de reabilitação que lá serão oferecidos.



A epopeia teve início em 2014, quando o ex-chefe do Executivo Lauro Michels fez parceria com o então governador Geraldo Alckmin para ocupar o segundo andar do Quarteirão dá Saúde, que estaria ocioso. Foram investidos R$ 2,9 milhões na reforma e adequação do espaço. Quatro anos depois, o mesmo Alckmin esteve no local e chegou a descerrar a faixa de inauguração.



Naquela ocasião, declarou que seria a primeira instalação de uma unidade da rede no Grande ABC. Que ali haveria oferta de serviços de fisiatria, fisioterapia e reabilitação para “ajudar muita gente”. Pouco depois ele deixou o governo para concorrer à Presidência, foi derrotado no primeiro turno e o espaço seguiu inerte. Todos os cidadãos que foram citados nas palavras de Alckmin esperam que hoje, com a vinda de Garcia, seja fixado um prazo para a abertura das portas do Lucy Montoro e que seja realmente cumprido. A equipe deste Diário apurou que a intenção do atual prefeito, José de Filippi Júnior, é que até o fim do ano os moradores possam realizar tratamentos no local.



Apesar de pertencer ao PT, partido que historicamente rivaliza com o PSDB de Garcia e do governador João Doria, Filippi adotou tom conciliador e evitou polêmica ao tratar do tema. “Essa parceria vai beneficiar Diadema e toda a nossa região”, declarou.



Em época de polarização e de ânimos exacerbados, é interessante ver adversários políticos afinando o discurso. Optando por implementar atitudes republicanas. Os habitantes de Diadema só têm a ganhar.