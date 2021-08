Incorporação de empresas públicas

Do Diário do Grande ABC



09/08/2021 | 23:59



Sedimentada sob amplo programa de modernização administrativa liderado pelo governador João Doria e conduzido pela Secretaria de Governo, a incorporação à Prodesp da centenária Imesp (Imprensa Oficial) desde já otimiza recursos públicos e melhor direciona os investimentos. Propicia resultado financeiro para o Estado, confere mais eficiência operacional e amplia o alcance institucional que ambas as empresas são capazes de promover, balizando as diretrizes de conduzir a administração pública a inovador patamar digital.



Agora definitivamente consolidada, esta junção entre duas gigantes estatais com imenso legado – responsáveis pelo Poupatempo, Bolsa do Povo e Diário Oficial do Estado – é ação propositiva sem precedentes, conforme publicações da Lei Estadual 17.056 e do decreto número 64.418, ambos em 2019. As capacidades foram amplificadas com a medida. E todas as soluções da Prodesp, realocadas no novo formato: o programa Poupatempo; os serviços on-line e de tecnologia para as secretarias do governo; a robustez e segurança de um dos maiores data centers da América Latina e inovadora capacidade de desenvolvimento tecnológico, feitos sob medida às mais diversas demandas.



Acrescidos a isso os serviços digitais já oferecidos pela Imesp: o Diário Oficial do Estado; a certificação digital para pessoas física e jurídica; soluções destinadas a entidades governamentais ou de interesse público, tais como o Assina-SP, carimbo de tempo, certificado de atributo, certificados digitais e e-SAT, GED (Gestão Eletrônica de Documentos), projetos e consultoria.



Assim, a nova Prodesp seguirá escrevendo ainda mais páginas na história, mirando o futuro. Extraindo inúmeras possibilidades de uso da tecnologia para propor soluções e trazer celeridade aos processos.



Para consolidar este novo momento inédito, novas logomarca e assinatura também foram criadas. À esquerda do nome, três esferas interconectadas são dispostas, sugerindo a formação de uma seta. A iconografia evoca valores como direção, modernidade, dinamismo, força e integração. Ao colocar inteligência e conhecimento a serviço de todos, a Prodesp conecta, liga as pontas, os pontos, as pessoas, e segue em busca do amanhã para transformar o presente. As novas cores também remetem ao universo tecnológico, o qual a empresa pertence. E assim nasce a Prodesp – sua conexão com o futuro. Companhia ainda mais forte, robusta, à frente do seu tempo para que todos vivam melhor o presente.

Passo que sem dúvida aumenta ainda mais a relevância da empresa de tecnologia do governo estadual.



Rodrigo Garcia é vice-governador de São Paulo e secretário de governo. André Arruda é presidente da Prodesp.



PALAVRA DO LEITOR

Fora DP...

O excelentíssimo presidente da República insultou juiz de alta corte, como noticiado e abreviado pela mídia: FDP. Nada mais justo do que a ele responder com a mesma abreviação FDP (Fora Da Presidência). É esta a única resposta merecida para uma atitude tão desqualificada.

Ruben J. Moreira

São Caetano



Dissabor

Que dissabor ter presidente da República Federativa do Brasil, eleito não com meu voto, que dia sim e no outro também deixa patente que não representa parcela de eleitores.

João Paulo de Oliveira

Diadema



Destaque

A Olimpíada mostrou a competência da organização e os atletas em seu retorno levam as medalhas, que serão festejadas com muito merecimento. E que no Brasil continental sejam implementadas medidas para aproveitamento melhor em termos de participação. E, com isso, sejamos colocados em destaque maior.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Isaquias

Isaquias, da Bahia para o mundo. Acordamos sábado com mais uma medalha de ouro, a do campeoníssimo Isaquias Queiroz, que nos dava lição de determinação, dedicação e superação (Esportes, dia 7). Imprimiu desde o início ritmo seguro e confiante. Ele, que nasceu pobre, perdeu o pai aos 2 anos de idade, teve queimaduras no corpo, perdeu um rim, saiu da Bahia para São Paulo em busca de sonho improvável. Sonho este que agora, do outro lado do mundo, fez a alegria de todo o Brasil. Parabéns, Isaquias. Mesmo que você não tivesse ganhado nenhuma medalha, tem o nosso respeito e admiração pela sua exemplar trajetória de vida.

Eurica Sisman

São Bernardo



Mentira!

Parem e pensem! Reportagem neste Diário sobre a troca da controladoria da Casas Bahia de São Caetano para a Capital (Economia, dia 7), que não irá interferir na arrecadação de impostos em benefícios para o município: é mais uma daquelas mentiras mais descabidas, idênticas às pesquisas eleitorais, que andam fazendo onde lhes interessa. Brasileiros que amam este País, acordem para a realidade, para que nossos filhos, netos, bisnetos etc poderão ter, por meio de nossas decisões, orgulho, patriotismo e, acima de tudo, dignidade de desfrutarmos de um Brasil melhor. Porque hoje, com toda a tecnologia, aquilo que nossos pais pregavam caiu no esquecimento. Hoje o ser humano, com suas vaidades e ambições, está cada vez mais tentando iludir e tirar proveito dos humildes e menos esclarecidos. Portanto, sejam bons, mas não sejam trouxas.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



IR e dividendos

Pagar 20% de IR (Imposto de Renda) sobre dividendos é bitributação. Todo lucro empresarial é passível de IR e só depois é que, do lucro, após deduzir despesas e impostos, são calculados e pagos 20% de dividendos aos acionistas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, colocou o bode na sala. Se ninguém chiar serão mantidos 20% de imposto sobre dividendos, senão tende a reduzir o percentual do IR ou aliviar integralmente. Aumentar a carga tributária é fácil, difícil é reduzir significativamente a onerosa máquina pública e inúmeros penduricalhos/mordomias para poder investir e melhorar a contrapartida aos contribuintes.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Bolsa Família

Líquido e certo que aumentou muito a pobreza no Brasil, e que urge solução para tal. Porém, o desgoverno – que em quase três anos de mandato não se preocupou em minorar esse flagelo social, no afogadilho – de Jair Bolsonaro anuncia novo Bolsa Família, que será chamado de Auxílio Brasil. De quanto será o valor mensal desse auxílio ninguém sabe! Será de R$ 300, ou R$ 400? É só fumaça. Falta coragem para assumir compromisso e promover o debate. Ontem o Planalto também entregou a PEC dos Precatórios, já que, com o calote contra os credores dos precatórios, o governo deseja financiar esse Auxílio Brasil. Autêntica pedalada fiscal. E fala também em criar fundo com supostos recursos a serem arrecadados com as privatizações! Como se fosse possível privatizar do dia para noite. Absurdo e total amadorismo administrativo desta gestão federal. O que se espera do Congresso é que não entre nesta fantasia de Bolsonaro, demagogo e populista.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)