Global aposta nas vendas on-line para driblar efeitos da pandemia

Tainá Lima



10/08/2021 | 07:23



Há mais de duas décadas em Santo André, o Auto Shopping Global é o maior shopping de automóveis do País. Com área de 70 mil m² e mais de 60 lojas, o empreendimento precisou se adaptar à crise imposta pela pandemia da Covid-19 e focou nas negociações on-line. Com o desafio de conquistar a confiança do consumidor no ambiente virtual, os lojistas e a Mais Valor Gestão de Negócios, empresa que realiza a administração do shopping, apostaram na segurança do site e aplicativo para manter o nível de vendas na pandemia.

O shopping se manteve fechado durante três meses no ano passado e reabriu após a flexibilização do comércio. Mesmo com o corte de 60% do quadro de funcionários – parte dos colaboradores foi recontratada após a reabertura –, a administradora do espaço garante que as vendas se mantiveram estáveis,

“Durante a pandemia as pessoas não deixaram de comprar carro, graças à facilidade que a internet proporciona. Hoje as transações podem ser feitas de maneira online”, comenta André Moreno, sócio-diretor da Mais Valor Negócios.

Atualmente, o centro comercial disponibiliza mais de 3.100 automóveis para venda. Quem deseja adquirir um seminovo pode ir presencialmente até a unidade ou reservar o veículo no aplicativo do Auto Shopping Global e iniciar as negociações com um vendedor. Além das lojas de automóveis, a estrutura ainda conta com financeiras, corretoras de seguros, despachante, centro automotivo, lava-rápido, vistorias, oficina mecânica, som e acessórios.

Além do investimento on-line, André Moreno também acredita na divulgação local para manter a relevância do negócio. “Estamos inseridos em uma comunidade. Por isso, é importante criar parcerias e fomentar o comércio local – assim divulgamos o nosso produto dentro da região”, ressalta. O Global já patrocinou modalidades da região, como o vôlei, judô e handebol, além do time de futebol do Santo André.

Desde o fim de junho, o estacionamento do shopping automotivo é um posto drive-thru de vacinação contra Covid-19. A ação é uma parceria com a Prefeitura de Santo André e busca contribuir com o avanço da imunização na cidade e divulgar o espaço para o público.