10/08/2021 | 00:01



O Grande ABC segue registrando baixas consecutivas nos indicadores da Covid. Assim como na sexta-feira, as sete cidades reportaram ontem mais 12 óbitos, no entanto, nesse montante estão inclusos dados retroativos de quatro cidades, já que Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande na Serra não informam os números da pandemia no fim de semana. Desde o início da crise sanitária já são 9.762 mortes.

As cidades reportaram também 249 novos casos de coronavírus ontem, totalizando 240.535 pessoas infectadas. Já o número de pacientes recuperados nas sete cidades é de 223.613.

No Estado, entre domingo e ontem foram registrados mais 54 mortes e 1.798 casos de Covid. Com isso, já são 4.119.265 pessoas infectadas durante a pandemia e 140.809 óbitos. Entre o total de casos, 3.819.951 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 431.569 foram internados e receberam alta hospitalar.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, há 9.254 pacientes internados em todo o território paulista, sendo 4.794 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 4.460 em leitos de enfermaria. Ontem, a taxa de ocupação das vagas de emergência era de 46% no Estado e de 42,5% na Grande São Paulo.



PAÍS



O Brasil alcançou dez dias de média móvel de mortes abaixo de 1.000. Ontem, o Ministério da Saúde contabilizou 411 óbitos e 12.085 novos diagnósticos positivos de Covid. Com isso, desde o início da pandemia já são 563.562 vidas perdidas para o vírus e 20.177.757 casos acumulados. Segundo o balanço nacional, o número de pacientes recuperados chegou a 18.939.051. <TL>