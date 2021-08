Claudinho se arrisca em lives em Rio Grande

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/08/2021 | 00:38



O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), é adepto das transmissões ao vivo para conversar com a população da cidade. Foi por meio deste instrumento que ele avisou que iria pedir de volta o prédio onde funciona hoje a Câmara, com intenção de transformá-lo em centro educacional. Mas as lives costumam pregar peças, e o tucano caiu em uma delas recentemente. Era noite quando Claudinho iniciou sua transmissão pelas redes sociais, juntamente de alguns secretários. Falava sobre melhorias de seu governo quando avisou uma senhora a quem prestou serviços quando ainda consertava geladeiras no município, antes de entrar na política. O papo permeou aquela época e o marido da senhora, a quem Claudinho se referia como grande amigo. “Lembra do que ele falava de mim?”, tascou o prefeito, no diálogo com a moradora. “Claro que lembro. Ainda mais quando você disse que um dia seria prefeito da cidade. Ele falou: ‘Não consegue arrumar geladeira direito e quer ser prefeito?’”, disparou a senhora, no auge de sua sinceridade. Os secretários não seguraram a gargalhada. Claudinho ficou constrangido. “Mas ele gostava de mim, não é?”, perguntou, na sequência. “Isso sim, ele gostava”, respondeu a munícipe, buscando aliviar o clima.



Celebração – 1

Na semana passada, esta coluna mostrou como o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema, teve de engolir seco o anúncio do governador João Doria (PSDB) para instalação de unidade da Rede Lucy Montoro em São Bernardo – do novo aliado Orlando Morando (PSDB). Ontem, depois de o Estado confirmar que hoje haverá agenda em Diadema para destravar o equipamento, Márcio foi às redes sociais comemorar.



Celebração – 2

“Nosso mandato segue avançando e trazendo melhorias para o nosso município e nossa região. Além dos mais R$ 10 milhões em recursos destinados para Diadema via emendas parlamentares, tenho a imensa satisfação de anunciar essas duas conquistas ao município”, celebrou Márcio, ao citar a construção de um Bom Prato em Diadema. “Desde o início de meu mandato de deputado estadual não medi esforços para que essas demandas amplamente solicitadas pela população diademense se tornassem realidade. E, enfim, esse dia chegou.”



Candidatura à vista

O vereador Paulo Chuchu (PRTB), de São Bernardo, exonerou Denis Navarreti de seu gabinete na Câmara. Navarreti é figura conhecida na região do Rudge Ramos e na Vila Vivaldi, justamente áreas onde Chuchu tentava se projetar politicamente. O agora ex-assessor já avisou que virá candidato a vereador em 2024, pois não gostou nada do modo como foi tratado pelo parlamentar ligado à família do presidente Jair Bolsonaro.



Contas na Câmara

Chegaram à Câmara de São Caetano as contas de 2016 da Prefeitura, último ano de gestão do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM). A corte emitiu parecer contrário ao balanço financeiro.



Novo comando

O Psol de Santo André elegeu Andreia do MSTU como nova presidente do diretório andreense. Ela substituirá o vereador Ricardo Alvarez no comando da sigla. Andreia foi candidata a vereadora em 2020, recebendo 2.541 votos.