São Caetano libera construção de CT de bobsled na Vila São José

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/08/2021 | 00:01



Depois de quase quatro meses desde o anúncio – antecipado pelo Diário –, a Prefeitura de São Caetano liberou a construção do centro de treinamento de bobsled, dentro do antigo Clube Esportivo e Recreativo Natale Cavaleiro (Vila São José), que atualmente já abriga centro de lutas Mario Chekin e a pista de atletismo. O anúncio foi feito pelo piloto da Seleção Brasileira da modalidade, Edson Bindilatti, e será oficializado em evento no dia 18, às 10h, com a presença do prefeito Tite Campanella (Cidadania). É passo importante para esporte, que integra o cronograma dos Jogos de Inverno, evento que será disputado no ano que vem, em Pequim (China) – o pré-Olímpico será entre outubro e novembro.

A estrutura a ser instalada contará com uma pista de push de bobsled, que serve para treinar a largada do trenó, um dos momentos cruciais da prova. Além disso, terá academia para os atletas do gelo, que, por ora, vêm treinando de maneira adaptada na própria pista de atletismo. Na semana que vem, inclusive, estarão em período de atividades no espaço, utilizando trilho móvel que, posteriormente, passará para a parte interna do CT. A ideia de Edson Bindilatti é que o espaço esteja pronto para uso em três meses.

“A importância do CT de bobsled é grande, porque nossa ideia é ter cada vez mais qualidade de treinamento e condição de igualdade com os outros times. Quanto mais próximos da realidade a gente chegar, melhor vai ser nosso resultado e o entendimento das pessoas que chegarem para conhecer a modalidade”, declarou o piloto. “E o objetivo do CT não é somente o alto rendimento, mas o desenvolvimento, a inclusão, fazer escolinhas da modalidade. Essa abertura de portas da Prefeitura mostra o quanto São Caetano é comprometida com o desenvolvimento do esporte”, emendou ele.

A administração pública cedeu o espaço, mas não irá investir nele. Toda a construção será custeada pela Confederação Brasileira de Desportos no Gelo e pelo Clube Paulista de Esportes no Gelo. O orçamento é previsto em R$ 160 mil. “Tudo tem seu tempo, não é processo rápido, mas só com a liberação do espaço já nos permite começar a construir”, celebrou Edson Bindilatti, que reforçou o comprometimento dele e dos colegas de Seleção para tirar este sonho do papel. “Como os esportes do gelo são mais difíceis no Brasil, o apoio é pequeno. Se não fosse o empenho exaustivo dos atletas, tudo isso não seria possível. Este CT será importantíssimo para o esporte brasileiro, vai dar visibilidade para nossa modalidade e, quem sabe, a gente consiga patrocinadores e parceiros”, concluiu o piloto.