Estado anuncia Lucy Montoro em Diadema, sete anos após promessa

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/08/2021 | 00:27



O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) cumpre agenda hoje na região com expectativa de anunciar, enfim, o funcionamento da Rede Lucy Montoro em Diadema. Na lista do tucano, potencial candidato governista ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem, também está a apresentação de unidade do Bom Prato para o município.



A Rede Lucy Montoro será instalada no segundo andar do Quarteirão da Saúde, no Centro. O equipamento está pronto desde o fim de 2014 e sua inauguração oficial se arrasta desde então.



O prefeito José de Filippi Júnior (PT) celebrou o fato sem entrar em polêmicas. “Há quase oito anos o Quarteirão da Saúde perdeu um dos espaços mais importantes: a fisioterapia. A implantação do Lucy Montoro representa essa retomada com a participação do Estado. Essa parceria vai beneficiar Diadema e toda nossa região”, citou. O Diário apurou que a intenção da gestão petista é abrir a unidade até o fim do ano, até porque boa parte do local está ajeitada.



Em 2014, o ex-prefeito Lauro Michels (PV) firmou parceria com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) para ocupar o andar no Quarteirão que, segundo o verde, estava ocioso. Foram investidos R$ 2,9 milhões em reformas de adequação para receber o programa, voltado ao atendimento de pacientes com problemas locomotores.



Fato é que a efetivação de funcionamento foi empurrada com a barriga por anos. Alckmin chegou a protagonizar solenidade de abertura da Lucy Montoro em Diadema, em ato realizado em março de 2018. À época, o tucano descerrou a faixa da Fábrica de Cultura, construída na antiga Praça Camões, também no Centro. O equipamento cultural foi inaugurado. O de saúde, não.



“Vai ser a primeira unidade da Rede Lucy Montoro no Grande ABC. Vai oferecer fisiatria, fisioterapia e reabilitação, que vai ajudar muita gente”, comentou Alckmin, à ocasião. O material do governo paulista citava que “o serviço da Rede Lucy Montoro será implantado num prédio totalmente novo, com 1.870,60 metros quadrados de área construída, no denominado Quarteirão da Saúde”. “O investimento do governo do Estado foi de R$ 2 milhões destinados às obras, englobando melhorias estruturais, elétricas e hidráulicas, que foram executadas pelo município de Diadema. O governador assinou o decreto de criação da nova unidade e a autorização para chamamento público de organizações sociais de saúde”, emendou o texto.



Alckmin encerrou o mandato em abril daquele ano, renunciando o posto porque iria concorrer à Presidência da República – foi derrotado no primeiro turno. Lauro, por sua vez, embarcou na campanha de Márcio França (PSB), superado por João Doria (PSDB) na corrida ao Bandeirantes. O verde terminou seu governo em dezembro sem emplacar seu sucessor (Pretinho do Água Santa, DEM).



BOM PRATO

Já o Bom Prato terá sua primeira estrutura erguida em Diadema – será a quarta no Grande ABC, com o recente anúncio de construção de um espaço em Mauá. Atualmente estão em funcionamento os prédios em Santo André (Rua General Glicério, 710, Centro) e São Bernardo (Rua Nicolau Filizola, 50, Centro).



O governo Filippi tem planos para levar ao bairro Eldorado o Bom Prato diademense, por se tratar de uma região afastada do Centro da cidade e com população que demanda o serviço.



Ao mesmo tempo, a administração petista estuda a construção de um restaurante popular na região da Vila Nogueira. Assim, o governo estima oferecer refeições a preços mais baixos nas quatro regiões da cidade, já que existem estruturas no Campanário (Avenida Luís Carlos Prestes, 606) e Serraria (Avenida Lico Maia, 891).