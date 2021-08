'The Voice Kids': conheça os destaques do segundo dia de batalhas

09/08/2021 | 19:50



O segundo dia de Batalhas da sexta temporada do The Voice Kids aconteceu neste domingo, 8. Os técnicos Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló enfrentaram a difícil missão de escolher as vozes que passam para a próxima fase do reality show musical. A disputa aconteceu com os times divididos em trios.

Pelo Time Brown, o trio Alice Braga, Kaori Yokota e Sofia Farah cantou Let it Be, dos Beatles, e foram aplaudidas de pé pelos técnicos. O cantor baiano selecionou Sofia para continuar: "A segurança e audácia de experimentar dessa menina faz dela o destaque no dia de hoje".

Clique aqui

Depois foi a vez do Time Teló se apresentar. João Arthur Brum, Lipe Araújo e Manu Ferraz cantaram o clássico sertanejo Tristeza do Jeca e deixaram o técnico emocionado. "É um desafio, uma das primeiras canções sertanejas registradas. Faço questão de trazer isso. Que coisa mais linda!", disse Teló.

O músico escolheu Manu para a próxima fase. "Só tenho a agradecer por estar nesse palco e ter essa oportunidade", comemorou ela.

Clique aqui

O trio de meninas do Time Gaby formado por Bia Dourado, Bia Miranda e Mari Gonçalves, performou o pop Dance Monkey com uma linda coreografia, arrancando elogios dos técnicos. "Olha como vocês desabrocharam", comemorou Gaby. "É muito difícil! São três grandes talentos, três meninas que vão cantar muito e tem muita estrada pela frente", disse a cantora, que levou Mari para a próxima fase.

Clique aqui

Segunda rodada

Na segunda rodada do Time Teló, Laís Menezes, Rafaela Carrer e Valentina Corrêa cantaram Trevo (Tu), de AnaVitória. O sertanejo escolheu seguir com Laís no seu time. "É complicado demais da conta, é muito equivalente. É lá no teto o nível de vocês, foi lindo", desabafou.

Clique aqui

Carlinhos Brown também se sentiu desafio para escolher entre Bia Gurgel, Isabelly Sampaio e Isadora Lázaro, que cantaram sua versão do clássico Garota de Ipanema. "Vocês marcaram o 'The Voice', a música popular brasileira", disse o baiano, que selecionou Isabelly.

Clique aqui

A última apresentação da etapa foi de Edu Lima Sanfoneiro, Jhonny Diniz e Ruany Keveny cantando Espumas ao Vento. Apesar de Gaby ter elogiado muito Edu, ela apostou em Ruany para a próxima fase. "Vejo uma mini Simone e Simaria", concluiu a técnica.

Clique aqui

Para fechar o programa e comemorar o Dia dos Pais, Carlinhos Brown e Michel Teló cantaram O menino da porteira.