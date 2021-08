Emirates oferece estadia gratuita em viagens para Dubai

Redação

Do Rota de Férias



09/08/2021 | 16:57



Clima perfeito para curtir as praias, diversos centros de compras e centenas de opções de restaurantes. Esses são apenas alguns dos motivos fazem as pessoas sonharem com viagens para Dubai. A cidade, que tem recebido com segurança viajantes internacionais desde o ano passado, reabriu suas fronteiras para brasileiros em 2021. Para celebrar, a companhia aérea Emirates preparou uma promoção especial para quem quer curtir alguns dias no destino dos Emirados Árabes.

Estadia gratuita em viagens para Dubai

Ao reservar um voo de ida e volta a Dubai com a Emirates, na Classe Econômica, os passageiros ganham as duas primeiras noites de acomodação no JW Marriott Marquis Dubai. Se a reserva for na Classe Executiva ou Primeira Classe, a companhia oferece estadia de três noites de cortesia.

A oferta é válida para passagens adquiridas até 15 de agosto de 2021 em voos para Dubai até 25 de setembro de 2021. Para reservar a estadia gratuita no hotel, o passageiro deve enviar um e-mail para emiratesOffer@emirates.com, com o número da reserva confirmada, os nomes de todos os passageiros da reserva, número de telefone e endereço de e-mail. Depois, basta aguardar a mensagem de confirmação da acomodação.

Requisitos de viagem para Dubai

Todos os passageiros que viajam para Dubai a partir de qualquer ponto de origem devem possuir um certificado de teste de PCR negativo para covid-19, feito no máximo 72 horas antes da partida. Os viajantes devem apresentar o documento oficial impresso em inglês ou árabe para fazer o check-in (SMS e versões digitais não são aceitos). Os certificados PCR em outros idiomas são aceitáveis se puderem ser validados no embarque.

Após a chegada em Dubai, viajantes brasileiros precisam fazer outro teste PCR no aeroporto Internacional do destino.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar viagens para Dubai, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.