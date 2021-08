Consórcio Intermunicipal inicia série de homenagens ao centenário do educador Paulo Freire

Da redação

Do Diário do Grande ABC



09/08/2021 | 16:42



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove nesta quinta-feira (12), às 19h, as comemorações do centenário do nascimento do educador Paulo Freire (1901-1997) na região. A primeira iniciativa do calendário é o evento virtual “Cultura Popular e Educação Popular mais Cultura Corporal de Movimento", que será transmitido ao vivo no canal do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC no Youtube - clique aqui.

A importância do trabalho realizado pelo patrono da Educação Brasileira será debatido pelo professor universitário Moacir Gadotti, presidente de honra do Instituto Paulo Freire, e pelo cordelista Moreira de Acopiara.

A série de eventos mensais em homenagem ao educador ocorrerá de agosto a dezembro, com ações realizadas em parceria entre o Consórcio, secretarias municipais de Educação, Cultura e Esportes, Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Fórum Regional de Educação do ABCDMRR e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, sindicato dos Químicos do ABC.

Os eventos também contam com apoio do Fórum Permanente de Políticas Educacionais da UFABC, Movimentos Docentes da Unifesp, Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos (ACECTS) e Academia Mauaense de Letras e Artes Paulo Freire (AMLAPF).