Assessoria de imprensa de Antonela Avellaneda se pronuncia após caso de xenofobia

09/08/2021 | 16:11



Parece que o Ilha Record está dando realmente o que falar dentro e fora do confinamento, não é mesmo? A assessoria de imprensa de Antonela Avellaneda resolveu se pronunciar após um comentário de cunho xenofóbico promovido por um participante dentro do reality show à ela.

É inconcebível nos dias de hoje uma pessoa ser julgada por sua origem. Devemos nos esforçar para sermos conscientes e não nos deixar levar por preconceitos internalizados, mesmo diante de situações de embates pessoais. Essa situação vem para ilustrar o quanto é necessário ampliar o nosso olhar diante da diversidade, nos desprendendo de estereótipos, até mesmo os criados por conta da rivalidade no futebol. O mundo mudou, as pessoas mudaram e essa atitude não será mais tolerada. Medidas legais serão acionadas de acordo com o Código Penal Brasileiro, cuja pena pode chegar a três anos de reclusão.

Caso você não saiba o comunicado só foi publicado porque Lucas Selfie fez um comentário dizendo que a influenciadora teria que voltar para a Argentina e que estaria fazendo hora extra no Brasil.