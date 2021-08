Após ser vetada por Silvio Santos, Rebeca Abravanel deixa críticas de lado e posta homenagem de Dia dos Pais: Você é incrível

09/08/2021 | 16:10



Bandeira branca? Logo depois que Silvio Santos assustou a equipe do SBT ao pedir para não exibir mais o comercial da Jequiti protagonizado por Rebeca Abravanel, a filha número três do apresentador não se deixou abalar pelo veto do patriarca e postou nos Stories uma homenagem de Dia dos Pais para o Dono do Baú.

Meu pai, você é incrível! #tantoorgulho, escreveu no vídeo que mostrava a trajetória do apresentador e, pasmem, o próprio comercial que causou polêmica no programa.

Vale lembrar que todo alvoroço teria sido causado pelo fato de Rebeca ter se casado com o jogador de futebol Alexandre Pato e ter ido morar com ele em Orlando, nos Estados Unidos, para acompanhar o marido em seu novo desafio profissional no exterior.

- Não é mais para exibir nada da Rebeca, ela saiu do país com o marido, abandonou tudo e não dá mais satisfação de quando volta. Não quero mais esse comercial aqui, disse Silvio Santos durante as gravações, segundo o colunista Leo Dias.