Tom Hardy como James Bond? É o que diz site de apostas

O mais famoso agente a serviço de Sua Majestade terá um novo intérprete em breve. A saga de Daniel Craig como James Bond chega ao fim no dia 30 de setembro de 2021 com a estreia de 007 – Sem Tempo Para Morrer (No Time To Die, no título original).

007 – Sem Tempo Para Morrer é o quinto filme estrelado por Daniel Craig como Bond. Com isso, o ator encerra uma trajetória de 15 anos vivendo o personagem. A franquia, que já teve como protagonistas nomes como Pierce Brosnan, Roger Moore e Sean Connery, ganhará um novo 007 após Craig entregar o papel.

Com isso, é grande a especulação sobre quem ocupará o posto do agente secreto mais famoso do mundo. O site de apostas – e, de quebra, especialista em cálculo de probabilidades – Betfair.net analisou os nomes que mais repercutiram na mídia e apontou as chances de serem escalados como James Bond.

De acordo com o estudo, após 007 – Sem Tempo Para Morrer, Tom Hardy, estrela do filme Venom e da série Peaky Blinders, aparece com as maiores chances de ser o próximo Bond – 38%, na análise da Betfair.net. Aos 43 anos, o ator segue o biotipo dos James Bond anteriores, além de já ter experiência em cenas de ação.

O que vem após 007 – Sem Tempo Para Morrer?

Nos últimos anos, um nome que tem aparecido constantemente nas listas de possíveis nomes para o papel de James Bond é Idris Elba. Entre os fãs, o ator é muito popular já que traria uma quebra de paradigma, sendo o primeiro 007 negro nos cinemas.

Mas, na análise da Betfair.net, Elba aparece em quinto lugar, com 12,5% de chances. Na sua frente, aparece o ator Rege-Gean Page, destaque da série Bridgerton. Com 31 anos, ele poderia permanecer mais tempo na franquia – por isso, aparece com 33% de chances.

Outra possibilidade é Luke Evans, de 42 anos, que pode trazer uma mudança sexual para James Bond. O ator é homossexual e ativista pela causa LGBTQIA+. Com isso, daria novos ares ao agente secreto.

Na análise da Betfair.net, ele aparece com 26,7% de chances de ocupar o posto após 007 – Sem Tempo Para Morrer.

007 mulher?

Uma mudança que também se considera é que James Bond passe a ser interpretado por uma mulher – o que ocorreu recentemente na tradicional série Doctor Who. Desta forma, o agente secreto teria algumas mudanças em sua história, e poderia conquistar uma nova legião de fãs.

Alguns chatos, claro, torcem o nariz e defendem que o personagem continue sendo homem.

A Betfair.net analisou possíveis candidatas ao posto de 007 e mesmo com algum apelo, todas aparecem com chances muito baixas quando comparadas aos homens. A inglesa Lashana Lynch, de 33 anos, é a preferida com 14%.

Confira a lista de prováveis candidatos ao posto do próximo James Bond: