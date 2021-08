Rodrigo Garcia autoriza início das atividades do Lucy Montoro e nova unidade do Bom Prato em Diadema

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/08/2021 | 15:08



Nesta terça-feira (10), o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), marcará presença no Centro Cultural de Diadema para autorizar a implantação de uma unidade do Bom Prato, e o início das atividades do Centro de Reabilitação da Rede Lucy Montoro, instalado no Quarteirão da Saúde, na região central. Inicialmente a previsão de entrega e início dos atendimentos no Centro era para 2014.

A unidade do restaurante popular Bom Prato está prevista para a região do bairro Eldorado, segundo definição do prefeito José de Filippi Júnior (PT).

O vice-governador também fará a entrega de vouchers do Vale Gás, programa de proteção social que promove a transferência de renda para compra de botijão de gás de cozinha a famílias em situação de vulnerabilidade.