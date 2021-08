Jakelyne Oliveira e Mariano exibem resultado de rinoplastia

09/08/2021 | 15:11



Recentemente, o casal Jakelyne Oliveira e Mariano fez sucesso ao posar com curativos após uma rinoplastia. O fato dos pombinhos terem feito cirurgias plásticas juntos viralizou nas redes sociais, e muitos fãs ficaram curiosos com o resultado. Mas o mistério acabou no último domingo, dia 8, quando a modelo e o cantor finalmente tiraram as bandagens e exibiram o primeiro aspecto dos narizes pós-operação!

Como a rinoplastia é recente, Jake e Mariano ainda estão com a região inchada e um pouco vermelha/roxa. Eles também não tiraram todos os pontos da cirurgia. Mesmo assim, já deu para ver bastante diferença no nariz de cada um dos influenciadores.

O casal também falou um pouquinho sobre o procedimento nas redes sociais:

Vocês pediram muitoooo e está aí o antes e depois do meu nariz! Ainda sem palavras para agradecer ao meu AMIGO e médico. Só quem sofre ou já sofreu com algum procedimento mal sucedido sabe do que estou falando!, declarou o sertanejo.

Muito feliz em compartilhar o resultado da minha cirurgia com vocês. Há anos queria refazer minha rinoplastia por causa do desvio de septo e assimetria nas narinas, mas confesso que tinha muito receio. Estou muito feliz e realizada com o resultado., assumiu a ex-Miss Brasil.