Samara Felippo afirma que pãe não existe: É mãe solo

09/08/2021 | 15:10



Samara Felippo fez um sucesso estrondoso nos anos 90, quando participou de novelas como Anjo Mau, Meu Bem Querer e Malhação. Ícone de beleza, hoje ela faz parte do elenco da Record, mas não é só isso que a faz chamar a atenção! No Instagram, ela faz o maior sucesso falando sobre o quão nocivo é o padrão de beleza atual, e desabafando sobre as mudanças em seu corpo, além de como é sua vida após a maternidade, já que ela é mãe de duas meninas, Alicia e Lara.

No último Dia dos Pais, a atriz dividiu opiniões na web ao usar uma camiseta com a frase pãe não existe. A intensão de Samara foi fazer uma homenagem às mães que criam os filhos sem a ajuda de ninguém e mostrar que a nomenclatura correta é mãe solo.

Minha homenagem ao Dia dos Pais. O que existe é mãe SOLO mesmo. SOLO de sozinha, porque também não existe mãe solteira, porque minha maternidade não tem nada a ver com meu estado civil e porque tem muita mãe casada e SOLO! E você pai que paterna, que sei que existem muitos, você não faz mais que sua obrigação, escreveu nas redes sociais.